Sorpresas entre la larga lista de dirigentes invitados a la Vendimia

La Vendimia es una vidriera política. Los funcionarios que vienen a los festejos, con el sólo hecho de estar, quieren dar un mensaje político. Por eso, en un año donde la carrera electoral está lanzada - los comicios legislativos son en octubre- el Gobierno de Mendoza apostó a invitar a funcionarios nacionales de peso, desde el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, quien es la Secretaria General de la Gobernación (ambos con altísimas chances de estar este sábado en Mendoza), como así también a ministros y legisladores de La Libertad Avanza.

También estará parte del bloque de la UCR afín al oficialismo y se espera la presencia del exministro de Economía Sergio Massa a la Vendimia Solidaria. Desde el PRO invitaron a Mauricio Macri, pero el expresidente no estaría entre los presentes, aunque habrá más certezas en las próximas horas.

Tomemos lista: los hermanos Milei, si llegan - se especula que lo harían al almuerzo de Bodegas de Argentina pero no está descartado que participen del desayuno de Coviar aunque no desde temprano-, serían la muestra máxima de que con el gobernador Alfredo Cornejo la sinergia está en su máximo momento. De hecho, Cornejo estuvo las últimas 48 horas con Karina Milei, en el feria minera de Canadá compartiendo conferencias. Por eso hay expectativas de que en un momento a otro, desde la Oficina de Prensa de Nación anuncien la presencia de los referentes más importantes de La Libertad Avanza.

Pero no serán los únicos. También participará- con seguridad- como lo hizo el año pasado, el jefe de Gabinete Guillermo Francos; el mendocino ministro de Defensa Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Si imaginamos la foto: Los Milei, Petri, Francos, Bullrich junto a Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado (del PRO, incondicional de Bullrich) es la de la alianza con la que muchos sueñan: La Libertad Avanza, el PRO- Libertad- que encarna Bullrich pero que se fusionaría con LLA -y la UCR de Mendoza. ¿Se sella un acuerdo este sábado? Aún no, habrá que discutirlo en convenciones en el caso de la UCR, pero la imagen vale más que mil palabras. Claro que será algo que no les gustará a todos los radicales y no olvidar, claro está a los aliados libertarios mendocinos como quienes integran el Partido Demócrata. Un caso es la diputada nacional Mercedes Llano, del PD, una acérrima defensora de Milei desde su banca. Otro, es el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi, un hombre de Macri, Ambos, enfrentados con Cornejo.

Pero la lista definitiva de invitados de la Casa de Gobierno mendocina es mucho más amplia: también está convocada la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Petovello; el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo- quien llegará el jueves al foro del CEM;el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli; el presidente provincial del Senado, Bartolomé Abdala; Carlos Alcides, subsecretario de Rleaicones con las provincias; Carlos Allievi, jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas; el subsecretario de reformas estructurales de la Nación; Alejandro Cacace;el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalani:; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; Franco Mogetta, el secretario de Transporte; el Director Ejecutivo de ARCA, Juan Alberto Pazo; el gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, la secretaria de Energía, María Tetamanti y José Andrés Velis, Director General de Aduanas.

Petri y Francos, en el desayuno de Coviar del año pasado

Además, se espera la presencia de legisladores de la UCR, más afines al Gobierno nacional como el presidente del bloque de Diputados, el cordobés Rodrigo De Loredo, con quien el gobernador mendocino tiene muy buena relación, entre otros legisladores. Del PRO, fueron invitados por integrantes del propio partido, las autoridades nacionales como el actual presidente de la fuerza y exmandatario nacional Mauricio Macri, pero no sería de la partida, especialmente porque si viene Milei como todo indica que sucederá, no se sentiría cómodo ya que la relación no pasa por un buen momento. De hecho, pegó el faltazo a la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo pasado.

Del peronismo estarán todos los intendentes mendocinos, como así también el presidente del PJ local, Emir Félix. A los festejos oficiales no ha confirmado ningún dirigiente nacional. Pero, como lo hace habitualmente, vendrá a la Vendimia Solidaria, el exministro de Economía y excandidato a presidente Sergio Massa.

Sergio Massa estará en la tradicional Vendimia Solidaria

Reuniones secretas, planes y muchas, pero muchísimas fotos de dirigentes políticos encuadrán este año la Fiesta Nacional de la Vendimia. En un 2025 donde el Presidente ya comenzó la campaña para las elecciones de medio término y empieza a definirse quiénes lo acampañarán en su carrera pero también quiénes cruzarán a otro equipo o directamente le harán frente.