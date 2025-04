¿Cristina Fernández de Kirchner presa? Cómo son los pasos en la Corte Suprema para definir su futuro

Comienza un nueva etapa en la hasta ahora la única causa judicial donde la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada -juicio mediante- por corrupción y cuyo desenlace no tiene fecha definida por tratarse de una decisión está en manos de la Corte Suprema.

Allí, el más nuevo de sus miembros, Manuel García Mansilla, cuya continuidad en ese cuerpo se definirá este jueves en el Congreso, viene cosechando innumerables cuestionamientos por la manera en la que logró su ascenso a la cabeza del poder judicial y de la cual Cristina no desaprovechó y usó a su favor.

Corte Suprema de Justicia.

El expediente “Vialidad” inició hace más de 15 años tras la denuncia de Elisa Carrió en la que, en principio, no se contempló el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, pero tras una posterior ampliación se incluyó. La ex vicepresidenta fue procesada en otros expedientes por corrupción como Hotesur - Los Sauces y Cuadernos, pero además de la condena de cumplimiento efectivo, se sumó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tener lo que se conoce como doble conforme: es decir, dos tribunales, el TOF 2 y la cámara de casación dieron por probado que se incurrió en el delito de defraudación al Estado a través de más de medio centenar de obras otorgadas a Lázaro Báez durante su gestión como mandataria y la de Néstor Kirchner.

A través de sus defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, Cristina impugnó cada fallo adverso de la justicia. En el recurso extraordinario rechazado por casación, los penalistas afirmaron que los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky no respondieron ni trataron “las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas”.

Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner.

Finalmente, Cristina logró llegar a la Corte esta mañana a través de la queja, la herramienta jurídica impugnatoria es el último recurso con el que cuenta en la justicia argentina para que determine si morigera la condena o si por el contrario la mantiene o la agrava.

La presentación se hizo vía electrónica. A partir de hoy, el recurso de 10 páginas donde argumentó que su caso constituye un supuesto de gravedad institucional “que justifica ampliamente la intervención del Alto Tribunal”.

El proceso de análisis de la Corte iniciará toda vez que se complete la recepción de los recursos de queja de todos los condenados quienes previamente debieron haber realizado la apertura de un expediente electrónico. A partir de allí, pasarán a la Secretaria Penal del cuerpo que realizará un informe que será derivado a todas las vocalías de los integrantes del máximo tribunal.

Posteriormente, y si así lo consideran, los supremos le correrán vista al Procurador Interino Eduardo Casal para que emita su opinión. Cabe destacar que el recurso de queja del fiscal de Casación Mario Villar será el primero que pase por sus manos y Casal no tiene plazos para responder a dicha vista conferida.

De avanzar con lo anterior, los 4 miembros de la corte estarán en condiciones de abrir o no las quejas. En la segunda opción, los ministros pueden invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que no los obliga a detallar las razones de su decisión y la condena de 6 años e inhabilitación perpetua quedará firme y por lo tanto la encarcelación deberá efectivizarse pero no dentro de un penal puesto a que Cristina tiene 72 años y puede reclamar el arresto domiciliario.

Sin embargo, las dudas por quienes firmen el último fallo de la justicia argentina que podría definir si Cristina será o no la segunda vicepresidenta con condena firme se acrecientan pues, paralelamente al recurso de queja, los abogados de Fernández de Kirchner también recusaron a Manuel García Mansilla. Manuel García Mansilla.

Para la defensa de la ex jefa de Estado, el académico no cumple con la condición de ser un juez imparcial fuera de toda duda razonable cosa que va en consonancia con su designación mediante decreto para que comenzara a ejercer funciones con el nuevo periodo de sesiones. En ese sentido, Carlos Beraldi dejó entrever que su nombramiento “mostró en realidad un problema de institucionalidad muy grave”

Ahora, García-Mansilla tendrá que evaluar y en consecuencia contestar si opta o no por apartarse. De no hacerlo, la última palabra para que intervenga la tendrán sus pares Horacio Rosatti, Carlos Rozenkratnz y Ricardo Lorenzetti quienes previo a adentrarse en el análisis de los recursos de queja tendrán que resolver. De terminar excluido García-Mansilla, sumaria otra dilación pues deberá sortearse de todos los presidentes de las cámaras un nuevo conjuez para que intervenga.

La incógnita, más allá si serán 3 o 5 miembros de la Corte quienes determinen el destino judicial de Cristina por estar en manos del congreso la aprobación de los pliegos de Lijo y García Mansilla, tiene que ver con su futuro político de cara a las elecciones legislativas.

Si para el momento que se presenten las listas la Corte no ha definido, Cristina puede lanzar su candidatura y con una eventual victoria ganar fueros y no ir detenida. Sin embargo, esto también abre la gran interrogante: ¿Puede ampararse en eso para desactivar, neutralizar o suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos?

Lo cierto es que es poco probable que la Corte se expida antes de fin de año. Más allá de no tener plazos, hay que tener en cuenta que no es solo el recurso de queja de la ex vicepresidenta el que deberá analizarse sino también los de los otros 10 condenados. Cristina junto a Amado Boudou.

A modo de referencia, un caso que por el cargo guarda similitud por el cargo, mas no por los delitos y la pena, es el del también ex vicepresidente Amado Boudou que en agosto de 2018 fue condenado a 5 años y 10 meses por cohecho en la causa Ciccone. Esa pena fue ratificada por casación en julio de 2019 y dos meses más tarde su defensa presentó el recurso extraordinario que tras ser rechazado, en diciembre de ese mismo año fue en queja a la Corte. En total, de la segunda instancia hasta el rechazo del máximo tribunal por la vía del llamado “Artículo 280”, demoró prácticamente un año y medio.

El análisis para rechazarlos o abrirlos va a llevar algo de tiempo teniendo en cuenta que los supremos no solo estudiarán las 10 paginas del recurso queja sino el fallo del Tribunal Oral Federal Número 2 que supera las 1500 páginas, el fallo de Casación que aproximadamente va en la misma extensión y los recursos extraordinarios. Pero el escenario más beneficioso para Cristina además de la absolución es que la Corte le ordene a Casación hacer un nuevo juicio que probablemente sea con el mismo tribunal aunque con nuevos jueces que deberán sortearse.