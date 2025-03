El Gordo Dan cruzó a Demián Reidel: "Lo mejor que tiene la Argentina son los argentinos"

El influencer libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini salió al cruce de Demián Reidel, jefe del Consejo de Asesores de Javier Milei, luego de que este último afirmara en el Latam Forum que "el problema de Argentina es que está llena de argentinos". La frase generó controversia y múltiples reacciones, incluyendo la del creador de contenido, quien reivindicó al pueblo argentino.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), @GordoDan_ expresó: "Lo mejor que tiene la Argentina son los argentinos, lo peor que tiene la Argentina son los kukas, que gracias a los argentinos no gobiernan más y que gracias a los argentinos no van a volver nunca más. La Argentina fue y volverá a ser grande gracias a los argentinos". De esta manera, el influencer marcó un claro desacuerdo con Reidel, pero a la vez aprovechó la ocasión para criticar al kirchnerismo.

La respuesta de Gordo Dan a Demián Reidel. Foto: X.

Las declaraciones de Reidel, emitidas en el Hotel Four Seasons durante un foro de empresarios, provocaron críticas en redes y en sectores políticos. Si bien su intención era destacar oportunidades de inversión en el país, la frase sobre los argentinos no tardó en generar rechazo, incluso dentro de espacios afines al oficialismo.

El posteo de Gordo Dan refuerza su rol como uno de los principales defensores del gobierno en redes sociales, aunque en esta ocasión marcó una diferencia con un alto funcionario de la administración de Milei. La respuesta del influencer expone la diversidad de opiniones dentro del espacio libertario y reaviva el debate sobre la mirada del oficialismo hacia la sociedad argentina.