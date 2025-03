La concejal que fue de La Unión Mendocina, pasó a ser libertaria y ahora está con la UCR

Una concejal de General Alvear decidió dar un salto político esta semana, desde el espacio político de Libertad y Progreso, al oficialismo de la Unión Cívica Radical (UCR).

Se trata de Mirta Martínez, quien denunció a su espacio al que pertenecía de "calumnias e injurias", así como también "traiciones" contra su persona; y aseguró que podrá trabajar con "mayor libertad" dentro del bloque radical, que lidera en términos políticos el intendente, Alejandro Molero.

Pero eso no es todo, porque Martínez, que asumió en 2023, llegó a su escaño dentro del espacio político de La Unión Mendocina (LUM). Una vez que asumió en diciembre, se fue de esa alianza política que lideró en su momento Omar De Marchi, al acusar "discriminación" en la camapña electoral, y presentó el bloque Libertad y Progreso, donde dijo que "tendría participación del grupo libertario".

Pero la historia ya es otra.

"Lastimosamente, estos 15 días he estado escuchando injurias y calumnias respecto a mi persona", dijo Martínez, refiriéndose al contexto de ataques "personales" que, según ella, ha tenido que enfrentar por parte de sus integrantes de bloque.

La concejal se defendió este lunes ante la prensa y aseguró que estaba, como docente, "acostumbrada a otro tipo de ambiente, donde no hay traiciones ni maldad".

En su conferencia de acercamiento al oficialismo, acusó a parte de sus integrantes de bloques, como secretarios y asesores, de ponerle "trabas" a su trabajo como edil, y manifestó que se ha podido apoyar en el secretario de bloque radical, "que con solo tirarle la idea me elaboraba el proyecto. Desde que llegué encontré el apoyo del oficialismo", afirmó.

Por otro lado, la concejal señaló que se sumará al oficialismo "porque quiero trabajar por la gente" y aprovechó para lanzar dardos contra su exespacio político: "La gente me votó a mí, no al partido, porque se vota a las personas más que a los partidos políticos", expresó.

Martínez aprovechó también para intentar desvincular especulaciones políticas: "No vivo de la política. Me jubilé como directora. Fui 15 años directora con el 90% de zona y con 34 años de docencia", afirmó, y aseguró que su sueldo como concejal no difiere sustancialmente de lo que ganaría como directora jubilada.

"Invito a todos los alverenses a que pasen por mi bloque. Tengo la carpeta con todos mis proyectos elaborados, impresos, para que los puedan leer", agregó.

También acusó discriminación por el género: "A las mujeres siempre nos dejan de lado, nos quieren manipular. He venido batallando siempre duro y no me van a bajar", señaló.