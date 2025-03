Carniello: rock, causas de corrupción impunes y enfrentamientos con el Gobierno

Daniel Carniello tuvo un recorrido con varios puntos de vértigo, tensión con el poder y cambios radicales dentro de la Justicia de Mendoza. Fue funcionario, juez, fiscal y músico. En los últimos años estuvo fuertemente enfrentado al gobernador Alfredo Cornejo, con quien se conocía de tiempos en que ambos comenzaban a levantar el perfil político, durante la gestión de Julio Cobos como gobernador. Cornejo lo acusó de tener connivencia con informantes policiales y delincuentes. Carniello acusó a Cornejo de haberlo presionado personalmente en causas relacionadas con dirigentes políticos opositores.

Los pedidos de jury y las presiones tuvieron repercusiones dentro del Ministerio Público Fiscal. Carniello pasó de ser fiscal especial a quedar relegado en la oficina de delitos de tránsito.

Carniello había sido funcionario del Ministerio de Seguridad ni bien se creó, pues fue director de Investigaciones. Empezó la carrera judicial como secretario; fue juez de instrucción cuando con el viejo Código eran los encargados de las investigaciones. Luego pasó a ser parte de los fiscales "estrella" del nuevo sistema acusatorio. Junto con Luis Correa Llano y Eduardo Matearena conformaron el trío de fiscales especiales que investigaban los llamados delitos complejos.

En ese grupo de delitos que tenían a cargo estaban los relacionados con la administración pública. A Carniello le tocó investigar una de las causas de corrupción más grandes de la historia reciente y, también, con mayor impunidad. Se trata de las estafas cometidas con los ticket Vale Más, el plan de emergencia alimentaria aplicado desde el Gobierno de Roberto Iglesias y profundizado por Cobos.

El sistema consistía en la entrega de vales que eran usados por familias vulnerables para comprar alimentos. Pero hubo una extensa red de corrupción en la que se emitían tickets y había padrones de beneficiarios duplicados para fraguar el sistema. El Estado pagaba los tickets que nunca pasaban por destinatarios. Detrás había sospechas de punteros, intendentes, empresas y dirigentes que eran parte de ese sistema ilegal. La causa se dividió en varias partes y en su mayoría terminaron con impunidad.

El fiscal tuvo problemas con los dos procuradores con los que tuvo que convivir. Rodolfo González lo removió luego de que se descubrieran escuchas telefónicas en una causa federal en la que él tenía relación con informantes policiales en una causa en la que se investigaba a piratas del asfalto. Ese tema fue retomado por Cornejo para cuestionar a Carniello y también fue parte de un pedido de enjuiciamiento. La relación con el actual gobernador fue particular. Carniello dijo que le pidió personalmente acelerar la imputación sobre el exintendente de Guaymallén Luis Lobos. "Cornejo fue a mi casa, estuvimos charlando, porque yo tenía una buena relación. En ese momento era intendente", recordó en una entrevista con MDZ. El propio Carniello dijo que no se sintió presionado y por eso no lo denunció.

Carniello fue removido, pasó a la Oficina Fiscal de Violencia de Género y luego a Tránsito; todo dentro de los poderes especiales que se le otorgaron al Ministerio Público Fiscal para ejecutar esos movimientos.