Bahía Blanca: Lilia Lemoine apuntó contra La Cámpora por el supuesto abandono de ropa enviada

Estamos en Cerri.

No manden más ropa a Bahía Blanca.

La Campora pasó ayer a ayudar y dejó bolsas de ropa.

Mañana llueve, esto se moja y no solo tapa desagües, se pudre. No sirve.

Los zapatos que pierden el par quedan inutilizables. Los vecinos están sacando el barro de sus… pic.twitter.com/FNOOpYNVYC