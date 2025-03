Daiana Fernández Molero criticó el DNU con el acuerdo del FMI: "Lo prolijo sería primero tener un Presupuesto"

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno de Javier Milei para poder contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha generado gran repercusión. Mientras el Congreso se prepara para tratarlo, la diputada nacional del PRO Daiana Fernández Molero explicó cuál sería el escenario ideal para un nuevo endeudamiento: tener un Presupuesto 2025.

"Lo prolijo sería tener un presupuesto, derogar la Ley Guzmán y que sea como se hizo siempre; que el Congreso apruebe los niveles de deuda que se pueden tener, y vos como Poder Ejecutivo definir cómo manejar y optimizar esa deuda", comentó la legisladora en una entrevista exclusiva con MDZ.

En este sentido, analizó el discurso que ha adoptado Milei en los últimos meses. A nivel nacional y en Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza no parece tener demasiados ánimos de aliarse con el PRO sino, más bien, reemplazarlo. Sobre su posición internacional, según la economista, plantea un alineamiento incondicional con Estados Unidos a partir de un interés y relación personal con Donald Trump, pero no debería dejar de lado el rol de Argentina en el mundo.

- Quería arrancar con un pantallazo general de lo que vos ves de la situación del PRO acá en Capital, lo que le conviene en este año electoral, ¿hay o no hay alianza con la Libertad Avanza?

- Mauricio fue muy claro, en un momento yo me acuerdo que él hizo un tweet que dice: "Nosotros estamos para trabajar en conjunto", había convocado a un equipo de trabajo, o sea, le había dicho al presidente: "Acá está este equipo de trabajo para negociar y para ver cómo podemos hacer para confluir", y nunca se armó. Entonces, si uno se basa en cuáles son las acciones de La Libertad Avanza hacia el PRO en Capital Federal pareciera que no quieren una una alianza. Desde cómo se plantean las figuras que se van a La Libertad Avanza que eran del PRO, hasta esto más reciente de los presos en la Ciudad de Buenos Aires y el no diálogo entre Nación y Capital para poder solucionar un problema claro de la gente.

- Sí, pareciera que La Libertad Avanza compite con el PRO más de lo que pretende aliarse, ¿no?

- El PRO por ahí es lo más cercano a la propuesta de ellos, entonces una estrategia puede ser que desaparezcan y no tener competencia; en realidad la competencia nos mejora, pero por ahí querrían que nosotros no estemos más e ir por lo que sería su votante más parecido. Me parece que en algún punto están viendo esa posibilidad y yo creo que es un error, porque acá lo más importante es ir... yo no digo en contra o eliminar, porque me parece que en democracia no es una palabra para decir, pero sí combatir las ideas económicas equivocadas, y las ideas desde lo institucional o las ideas desde, por ejemplo, la Justicia, lo que tiene que ver con los presos, la inseguridad y demás. Me parece que eso se tiene que combatir, yendo contra las ideas que el kirchnerismo siempre llevó como bandera. A veces parece que están más empecinados en ir contra nosotros que ir en contra de lo que nos llevó al atraso en estos últimos 20 años.

- ¿Vos estás de acuerdo entonces en que debería haber una alianza? Sobre todo acá en Ciudad, que me parece que es un poco jugar con fuego, porque el PRO tiene muchísima fuerza.

- Ya nos dimos cuenta que unir por unir figuras no sirve. Eso creo que quedó claro en la elección del 2023. Lo que tenemos que ver son las ideas, o sea, para mí si hay una alianza que tiene que ser sobre valores y sobre ideas, y no sobre personas. Entonces, de repente quizás este sea un momento donde no vayamos a tener una gran victoria electoral, pero me parece que hay que preservar valores, ideas y convicciones para que este cambio efectivamente perdure, si es que La Libertad Avanza está proponiendo un cambio, sea que perdure en el tiempo y que realmente valga el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos, porque me parece que este orden macroeconómico tuvo un costo para la sociedad, lógicamente. Para capitalizarlo creo que hay que arraigarlo con instituciones más fuertes, con una relación con el mundo consistente y obviamente preservando también este orden económico que se está logrando.

- ¿Y a nivel nacional? Es más o menos parecido, pero yo creo que la situación cambia un poco. El tablero electoral creo que cambia. ¿Qué pensás que debería hacer Mauricio Macri?

- Él planteó: "Mira, nosotros estamos dispuestos a conversar", y no hay un llamado del otro lado, vos tampoco podés ir ahí mostrándote. Así que me parece que nosotros está claro dónde estuvimos siempre. Me parece que el PRO no estuvo especulando electoralmente o políticamente el año pasado, por ejemplo, cuando tuvimos que votar cosas que no eran simpáticas, o sea, cuando hubo que bancar la parada en el Congreso, ante situaciones que no eran para nada claras, el PRO estuvo ahí y no pidió nada a cambio. Entonces, me parece que creo que seguiremos en esa misma tesitura haciendo lo que creemos que es conveniente para la Argentina y no para la nuestra, por así decirlo, para la del PRO. Y si vemos que no quieren este ir con nosotros porque tienen otros aliados, porque tienen otros candidatos, bueno, serán sus ideas.

- ¿Cuáles son los principales desafíos del PRO? Además de todo lo que mencionabas.

- Nosotros estábamos acostumbrados a ganar elecciones, el PRO con Mauricio Macri en la Ciudad siempre ganó elecciones, era una máquina de ganarlas. Muchos te dicen: "Ah, porque a veces quizás el chivo expiatorio es siempre Marcos Peña, ¿no?". Y bueno, fue el que hizo que el PRO fuera lo que lo que fue y que ganara elecciones sistemáticamente. Creo que hay un cambio también en la sociedad, en las redes sociales, porque ha sido exponencial también el uso de redes sociales. Y por ahí lo que se usaba antes no se usa más, hay una adaptación también desde el plano comunicacional y en este momento la irrupción de un candidato como fue Milei obviamente generó un cimbronazo en toda la arena política, en todos los partidos tradicionales, porque hay una crisis de lo que son los partidos, la parte identitaria. Entonces, me parece que entre el fenómeno de redes sociales y la irrupción de estos candidatos tan abruptos y que descolocan, outsiders, todos los partidos empiezan a tener estos desafíos de cómo seguir reinventándose. Es importante, de nuevo, que el PRO se mantenga para sostener valores y principios que me parece que son importantísimos, como el republicanismo que ahora suena demodé, pero es una base fundamental de sostener el cambio económico, me parece importante también ese sostenimiento a través de instituciones y de una relación con el mundo madura.

- ¿Y qué ves de la pelea de Macri con Bullrich?

- A mí me duele un montón porque en el fondo yo fui en la boleta con Patricia, sé lo que hizo también Mauricio para que Patricia fuera candidata a presidente. Me parece innecesario. Yo creo que está muy bien que ella se ponga la camiseta clara de La Libertad Avanza, porque está ahora en un lugar que le exige esa responsabilidad y ese compromiso, es parte de un gobierno que es distinto al del PRO. Creo que está haciendo un gran trabajo y me parece que está demás querer ganar puntos en el gobierno ayudando por ahí a la estrategia que tiene de decir: "Sácamelos del mapa a estos, borrámelos". No sé si es tan necesario ir contra los que hasta hace 2 minutos estaban militando con vos. En 2023 yo tenía que salir a defender que Patricia no era una montonera pone bomba como decía de Milei, entonces es como raro. Todavía no soy lo suficientemente política, me cuesta, si nosotros teníamos una relación o estábamos en el mismo partido, nos conocemos y después de eso poder decir cosas terribles de vos y después desdecirme. Todavía no entré en esa lógica y espero no entrar porque no es a lo que vine.

- También quería mencionar la candidatura de Larreta, no para enfocarnos en esto, pero porque no podía no preguntarte qué es lo que opinas.

- Cada uno hace lo que quiere y tiene sus motivaciones. Yo escuché una nota o vi un fragmento de una entrevista. Si la motivación es: voy a ir a competir o quiero ir a ser legislador porque no me suena el teléfono, me parece que tiene más que ver con una situación por ahí privada que tenés que resolver, de tus deseos, de tu para qué, y no me parece que sea tan claro que es porque ve mal la Ciudad, sino más bien, una forma de él poder seguir en la política.

- ¿Cuáles van a ser los proyectos que impulsen en este año ciudad?

- Yo estoy en Nación, pero en Ciudad creo que la principal es, y que ya algo anunció Jorge (Macri) hace un tiempo, es bajar los impuestos que se puedan, que ya tenía algunos proyectos en la Legislatura para enviar. Después la autonomía de la Ciudad, que vemos que es muy importante seguir defendiendo la autonomía. Ya se traspasó la policía, bueno, la justicia. En todo lo que se pueda generar la autonomía, es muy importante avanzar en eso. Por eso creemos que es mejor que la Ciudad pueda gestionar completamente todo para poder dar la respuesta de la forma que nosotros creemos que se tienen que dar las respuestas, entonces gestionándolo al estilo PRO. Por eso también es tan importante la parte de lo que decía de la Justicia, por esta situación de los presos.

- ¿Y a nivel nacional?

- A nivel nacional, desde el Congreso, por ejemplo, para mí lo que tenemos que trabajar es en la reforma tributaria también. Mauricio todo el tiempo dice: "Por favor, busquen equipos, gestionen esto", porque están muy bien todos los cambios que están haciendo y viste que ahora se discute mucho el tipo de cambio atrasado o no atrasado y la competitividad genuina; yo estoy absolutamente convencida de que el camino es la competitividad genuina, no abaratarte o ser competitivo vía precios, vía tipo de cambio. Pero ¿qué pasa? Por un lado, el tipo de cambio lo tienen atado, entonces, tampoco es que eso es real, está en un nivel medio condicionado. Y por otro lado, las desregulaciones que está haciendo Federico (Sturzenegger), que son superimportantes, no alcanzan y tampoco podés bajar estrepitosamente impuestos porque todavía la situación fiscal está débil. O sea, si bien se está logrando, no es que tenés para tirar manteca al techo. Y por otro lado, decís: "Bueno, ¿qué me estás haciendo para reducir costos, por ejemplo, de transporte?". Entonces, ahí es donde es muy importante también trabajar en esos aspectos porque hacen a esa competitividad sistémica que nos va a hacer más competitivos para poder exportar y seguir generando estos dólares que dicen que tenemos que generar.

- Y sobre el acuerdo con el FMI, que ahora el Gobierno mandó un DNU al Congreso, hay todo un debate sobre si es constitucional o no, ¿qué es lo que opinas?

- Primero, mandar un DNU al Congreso no existe, ellos hacen un DNU, después se va a discutir en el Congreso porque efectivamente no sería la forma. Yo pienso que la Ley Guzmán, que es la que hoy te exige que el acuerdo pase por el Congreso, para mí está demás; es una forma de (Martín) Guzmán de desligarse de su mala praxis y de lo que podía hacer con la plata del Fondo. Pero ¿qué pasa? Nosotros hoy no tenemos un presupuesto, entonces. Por un lado, el Congreso debería aprobarte los niveles de deuda, los niveles de gasto y de ingresos; si yo tuviese esto aprobado y el Congreso te lo aprueba, bueno, yo como legisladora digo: "Después vos fijate la manera en que vos optimizas cómo te endeudás y de la forma". Ahora, está a la ley Guzmán, que te dice que no, que el acuerdo con el Fondo tiene que pasar por el Congreso. A mí no me molestaría si es que efectivamente yo tengo votado el presupuesto, pero por un lado yo no lo tengo votado, no le autoricé niveles de deuda y además me dicen que estando la Ley Guzmán ellos van a hacer lo que quieren. Lo prolijo sería tener un presupuesto, derogar la Ley Guzmán y que el Congreso lo que te aprueba es los niveles de deuda que vos podés tener, y vos como Ejecutivo definís cómo querés manejar, optimizar esa deuda y en tu política económica yo no me meto. Hoy estamos en un lugar medio desprolijo, donde lógicamente nosotros queremos que haya un acuerdo con el Fondo para que pueda Argentina estar más robusta y poder hacer frente a lo que es un mundo incierto lleno de, en este momento, ruido; y el ruido a la Argentina no le hace bien. Ahora, también es cierto que en año electoral los gobiernos tienden a tentarse. Es muy importante que los recursos del FMI sean utilizados para lo que tiene que ser, por ejemplo, levantar el cepo, y después de levantar el cepo lo ideal sería poner una ley que diga "prohibido el cepo", de acá en adelante no se puede poner más cepo, porque el cepo lo que termina haciendo es atentar contra los mismos de siempre: los que exportan, el campo.

- Y ya que mencionabas un poco el ruido que hay en el exterior, vos analizás muchísimo lo que es la relación de Argentina con el mundo, el Mercosur. ¿Cuál es el rol hoy que ves en este occidente tan dividido, el rol de Milei, del país, su discurso tan parecido al de Donald Trump?

- Me preocupa porque, como te digo, a Argentina le conviene ser parte del multilateralismo, ser parte del G20, digamos, Argentina tiene una silla en el G20, es un actor que, a pesar de su tamaño y demás, es muy importante en este sentido y le conviene el orden. ¿Y por qué te digo esto? Estamos en un yendo a un mundo de los que hacen bullying y los que son bulleados, y nosotros no queremos ser bulleados, es un mundo en donde básicamente vale la ley del más fuerte; te pongo aranceles o, bueno, directamente te mando misiles. A nosotros ese mundo no nos viene bien desde ningún punto de vista. Sin embargo, hay un optimismo que uno puede ver ahí, que es que muchos países, por ejemplo, de Europa, van a tener que tratar de de diversificar también sus proveedores. Es un momento en el que, por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea es algo que podríamos impulsar. Pero para todo eso, así como te decía que para la gestión de la obra pública se necesita gestión, para la gestión de la política internacional también se necesita gestión. ¿Vos querés hacer un acuerdo con Estados Unidos? Me parece fantástico, contame qué estás haciendo dentro del Mercosur, que tenés la presidencia pro tempore para decir: "Bueno, vamos a flexibilizar el Mercosur y que Argentina lo pueda hacer. Vamos a estar hablando con las empresas que comercian con Brasil para ver qué pasa si efectivamente nos vamos del Mercosur". Estados Unidos lo puede hacer porque es el que hace bullying y tiene con qué.

- Tiene espalda

- Tiene espalda. Vos decís que vas a salir del Mercosur y se te matan de risa porque por ahí algunos te dicen: "Bueno, dale, a ver,¿Y qué pasa con tus empresas que están ahora comerciando con Brasil y demás?". Yo soy la persona que más quiere que Argentina se integre al mundo, que haga acuerdos internacionales, pero hagámoslo bien y que no sea todo discursivamente, todo medio por Twitter: "Sí, sí, me dijo Trump que quiere hacer el acuerdo"; si vos escuchás lo que dijo, es un sí, pero no. Además, hay algo que alguien que conozco siempre me dice: "Los líderes siempre dicen a todo que sí. Las burocracias son las que después te frenan". Un acuerdo internacional con Estados Unidos es fantástico, pero veamos cómo es nuestra burocracia y que las burocracias de Estados Unidos estén trabajando para que podamos viabilizarlo vía Mercosur; si es un acuerdo que implica tarifas, el Mercosur no te lo permite. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Trabajemos para poder hacerlo.

- También está la salida de la OMS, la votación en que Argentina se abstuvo en el debate por Ucrania y Rusia.

- Argentina lo que tendría que hacer es seguir con su política, pero ellos plantean un alineamiento incondicional con Estados Unidos, que tiene que ver más con su relación un personal de Milei con Trump, que puede ser buena pero cuando vos manejás... como él dijo: "Pero mi cuenta es de economista, no es de presidente". No, no. Cuando vos sos presidente, no es la tuya la que estás negociando, o que después él pueda convertirse en una figura mundial. Tenemos que seguir respetando nuestro rol internacional, especialmente en un mundo tan complejo donde vos no puedes quedar en el medio de una pelea entre potencias y tomar tanto partido. A Argentina a largo plazo le conviene el mundo de reglas, le conviene que no le hagan bullying y le suban aranceles. Deberíamos buscar más estabilidad y no seguir sumando ruido a nuestro ruido ya interno. Nosotros estamos a favor de las democracias liberales, entonces no podes decir: 'No sé si Rusia invadió a Ucrania o no la invadió'. No, no te podes abstener ahí, porque además vos después tenés que ir a defender Malvinas en la ONU, y decir: "Lo territorial no me importa", si ese es todo tu discurso para que después te voten por Malvinas. Hay que tener mucho más profesionalismo en el manejo de la política exterior y pensarlo a largo plazo, y no para hacer que te sigan invitando de telonero de estas conferencias de la superderecha. No sirve eso.

