"No seamos tibios": Coscu puso el grito en el cielo por la represión en el Congreso

Los incidentes que se desataron tras la decisión del Ministerio de Seguridad de desplegar un fuerte operativo policial alrededor de la movilización de los jubilados sacudieron a todo el país. Tal es así que el streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, salió en sus redes sociales a repudiar la represión.

Pese a que se dedica al entretenimiento, Coscu se vio en la necesidad de expresarse a través de sus redes sociales sobre lo sucedido el miércoles afuera del Congreso. De entrada, publicó la foto de un agente de seguridad apuntando con su arma a la cabeza de un jubilado y dejó un fuerte mensaje a sus seguidores.

El repudio de Coscu.

“Uno no se quiere meter, pero la dejan re difícil. Si esta foto de un viejito pidiendo por sus derechos, con un policía apuntándole a la cabeza, no te dice nada, yo ya no sé qué le pasa a la gente”, reflexionó el streamer en sus historias de Instagram.

Abajo de la dura imagen, agregó: “No seamos tibios. Esto está mal”. Aunque ya había sido contundente, el descargo no quedó ahí; Coscu también compartió un video con el testimonio de uno de los jubilados manifestantes sobre sus condiciones de vida.



Con un público mayoritariamente masculino y joven, el streamer profundizó su mensaje: “No rompan las bolas con los partidos políticos, siempre lo mismo, reclamás por derechos humanos y se ofenden todos”.

Para atacarse de que lo acusen de ser partidario de algún espacio político específico, pidió que “dejen de pensar en banderas y entiendan que pueden ser sus abuelos”. Y agregó con firmeza: “No se trata de a quién vota cada uno, se trata de empatizar con personas como esta. Todos tendríamos que defender y proteger a los jubilados de nuestro país. La empatía no es un partido político”.

La historia de Instagram de Coscu.

La protesta, organizada por jubilados y acompañada por organizaciones sociales, sindicatos e hinchas de diversos equipos para reclamar la suba de los haberes jubilatorios terminó con un operativo que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y más de cien detenidos, además de un fotógrafo gravemente herido.

Por su parte, desde el Gobierno nacional acusaron a los manifestantes de intentar llevar a cabo un "golpe de Estado" y tomaron al operativo como una “ganancia” en materia política, ya que sus seguidores apoyan ese tipo de acciones.