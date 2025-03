El Gobierno de Buenos Aires desmiente al fiscal y dice que solo hay "tres" desaparecidos en Bahía Blanca

El violento temporal de Bahía Blanca mantiene en vilo a sus ciudadanos, que reciben ayuda del resto del país para intentar recuperarse. El martes por la noche, el fiscal general de la ciudad, Juan Pablo Fernández, confirmó que hay 94 desaparecidos; sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, desestimó este número y aseguró que apenas son "tres".

Por el incidente ocasionado días atrás, que azotó el sur de la provincia de Buenos Aires, la ciudad portuaria y varias localidades aledañas quedaron bajo el agua y con un tendal de destrucción. Debido a este incidente, además, se informó que ya son 16 muertos en la zona afectada, cuya cifra podría elevarse, y casi 100 desaparecidos.

No obstante, el funcionario bonaerense desmintió los números que otorgó el fiscal. "Las personas desaparecidas son aquellas en las que hay una denuncia penal por el paradero, que son las dos nenas (Pilar y Delfina) y una más que se agregó. El resto son llamados al 911 de algún familiar que dice 'no puedo comunicarme con mi tío, con mi sobrino, con mi hijo, etc.', y eso no es una denuncia de desaparición".

Pilar y Delfina, las dos nenas desaparecidas en Bahía Blanca.

"Hay que hacer una denuncia", remarcó Bianco en diálogo con A24, y agregó: "Muchos hacen las denuncias, queda ahí y después aparecía la gente. Se hizo una devolución al llamado a todas aquellas personas que decían que no se podía contactar con un familiar". En este sentido, desestimó los 94 desaparecidos y confirmó que sólo tres están desaparecidas: "Sí, las que están con búsqueda de paradero son tres personas".

"El resto son llamados al 911 diciendo que no se pueden comunicar con un primo, sobrino. Era gente que no podía comunicarse con su familia, y que en la medida en que volvió la conectividad energética y de las antenas de los celulares se han ido encontrando", añadió.

Por su parte, en torno a la reconstrucción de la ciudad y el subsidio que se le otorgará a los afectados, reiteró en que la ayuda económica será de $800.000 para aquellas personas de ingresos bajos y medios bajos. "Dispusimos un tope de seis salarios mínimos vitales y móviles para el hogar. Ahora está el municipio llevando el procedimiento y ver en el padrón de quiénes pueden ser beneficiarios".

Kicillof exige más dinero de Nación

El ministro de Gobierno, además, afirmó este miércoles más temprano que la gestión bonaerense le solicitará al Gobierno nacional un mayor presupuesto para atender la situación de emergencia en Bahía Blanca. Esto se da en el marco de la llegada de Javier Milei a la ciudad.

"Estamos agotando todas las posibilidades: estamos solicitando al Gobierno Nacional, buscando créditos internacionales y disponiendo de presupuesto propio para atender la tragedia, como corresponde", declaró el funcionario.

"Le vamos a solicitar más fondos al gobierno nacional porque parte de estos anuncios (de Kicillof) tienen que ver con recursos que, si los tiene que poner íntegramente la Provincia, los tiene que desviar de otros usos comprometidos; no es que los teníamos guardados esperando a ver que pase algo, en la Provincia todo peso que entra, se ejecuta", explicó el ministro