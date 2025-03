Rechazaron una denuncia por el envío de un auto oficial a Chile para buscar a la ministra Jimena Latorre

La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública rechazó una denuncia que se presentó ante este organismo de control por el auto oficial del Gobierno de Mendoza que viajó a Chile a buscar a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien regresaba de una misión oficial por Europa y había aterrizado en el vecino país.

A mediados de diciembre la ministra Latorre participó junto a una delegación mendocina de un viaje oficial por España, Alemania y Bélgica. Al momento de retornar, el vuelo de regreso aterrizó en Santiago de Chile, por lo que el Gobierno provincial decidió autorizar el envío de un vehículo oficial hacia la ciudad trasandina exclusivamente para buscar a la funcionaria.

La titular del Ministerio de Energía y Ambiente reveló lo sucedido a través de su cuenta personal de la red social X (ex Twitter). “Los vuelos los saco la Unión Europea y no los podía cambiar, se atrasaron y no llegaba a los compromisos que tenía en Mendoza”, explicó.

A su vez, detalló que “el chofer cruzó a las 21 para buscarme, a las 2 am estaba saliendo del aeropuerto, a las 7:30 llegué a mi casa y a las 10 am en Casa de Gobierno trabajando nuevamente. Ah! Y a trabajar fui en mi auto, obvio el chofer necesitaba descansar!”.

Tras esta revelación, se presentó una denuncia ante la Oficina de Ética Pública contra la vicegobernadora Hebe Casado, quien se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo y firmó el decreto autorizando la salida del auto oficial con destino a Chile. La presentación señalaba que había firmado la norma “sin haberlo fundado debidamente y por el cual se autorizó el uso de un vehículo oficial para fines personales”.

La respuesta oficial del Gobierno provincial señaló que “a modo de aclaración se informa que el vehículo oficial no fue utilizado para fines personales, ya que la Sra. Ministra de Energía y Ambiente, Abog. Jimena Hebe Latorre, se encontraba en cumplimiento de sus funciones en una misión oficial a fin de asistir al evento denominado EU-LAC Critical Raw Materials Support Action”.

Agregó que “ya que el destino del vuelo de regreso era la ciudad de Santiago de Chile, fue necesario que el vehículo asignado al Ministerio de Energía y Minería, conducido por el chofer oficial, debidamente autorizado, trasladara a la Sra. Ministra hacia la ciudad de Mendoza”.

Desde la Oficina de Ética Pública señalaron que la normativa provincial establece que el auditor del organismo, actualmente el ex senador radical Gabriel Balsells Miró, “no dará trámite a la denuncia cuando advierta carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o, cuando respecto de los hechos denunciados se encuentre pendiente decisión judicial o exista un procedimiento o recurso específico para terminar el objeto del reclamo”.

A partir de este argumento, el director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales, Sebastián Giordano, planteó que la presentación realizada por el envío del vehículo oficial con destino a Chile “debe rechazarse in limine, sin perjuicio de no auscultarse preliminarmente en este estadio indicio razonable habilitante de sospecha de irregularidad alguna que pudiera afectar al interés público protegido”.

De esta manera, el órgano de control decidió desestimar la denuncia presentada contra la vicegobernadora por la firma del decreto que autorizaba el traslado de la movilidad oficial hacia el vecino país para buscar a la ministra de Energía y Ambiente.