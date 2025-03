Punto por punto: la férrea defensa del Gobierno al DNU para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "claramente dice que no se incrementa la deuda pública", a la vez que indicó que cree que "no lo van a rechazar las cámaras" y resaltó que "la deuda del tesoro no se va a incrementar".

"El acuerdo claramente dice que no se incrementa la deuda pública", expresó en declaraciones a Radio Splendid, a la vez que indicó que el Ejecutivo tiene la facultad "para aprobar un acuerdo en los términos que ahí se establece".

Asimismo, añadió: "El DNU va a ser enviado de inmediato al Congreso para que sea tratado como corresponde. Tiene la fuerza de una ley, lo establece la Constitución, mientras no sea rechazado por las cámaras y creo que no lo van a rechazar las cámaras".

"Tiene una larga fundamentación histórica de los DNU que existieron antes con la relación con el FMI", dijo y agregó: "El desembolso se utilizará para pagar vencimientos con el FMI o la deuda del estado nacional con el Banco Central. La deuda del tesoro no se va a incrementar".

Francos señaló luego: "Algunos diputados dicen cosas totalmente ridículas, la famosa ley Guzmán para aprobar el acuerdo con el FMI donde todos los acuerdos debían pasar por el Congreso. Yo dije que esa ley pareciera que estuviera por encima de la Constitución porque limita facultades del ejecutivo que surgen de la propia Constitución".

El decreto firmado por Javier Milei