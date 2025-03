Jorge Macri recarga la agenda en temporada electoral

Un repaso de su primer año de gestión, con mención a las anteriores administraciones del PRO y una agenda ambiciosa para el presente, dominaron el discurso de Jorge Macri para la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña.

Es tiempo de elecciones y, aunque apenas le dedicó dos párrafos al tema, el jefe de Gobierno ya sabe que será difícil aprobar leyes de acá al 18 de mayo cuando está convocada la votación general de medio término.

Se votará en una fecha diferente a la elección nacional, que definirá senadores y diputados por el distrito. El cronograma apura: el 19 próximo vence la presentación de alianzas y diez días después la presentación de listas de candidatos que disputarán 30 bancas, la mitad del recinto, para la Legislatura porteña.

Lo que fue Juntos por el Cambio se desarmó, aunque en la práctica, los distintos bloques que conformaron la alianza mantuvieron su voto en el recinto porteño junto al PRO, con excepciones. Un caso fue la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que requirió que el PRO sumara los votos del peronismo para sancionar la ley que ahora acorta el calendario de votación y que necesitó mayoría de dos tercios para aprobarse.

La cuestión ahora es que las divisiones impactarán en el resultado final. Por ahora participarían por separado en el cuatro oscuro, por un lado La Libertad Avanza, por otro el PRO y habrá que ver qué hace el radicalismo y aliados como la Coalición Cívica.

Para el Jefe porteño esa alianza atomizada que le imprimirá un calendario propio al envío de muchos proyectos que anunció, tendrá dos momentos clave. Serán la presentación de los sellos electorales y la propia asunción, el 10 de diciembre próximo, de los legisladores que ganen las elecciones en mayo.

Pero más que el resultado de una suma de bancas, que podría aportarle a Jorge Macri un rompecabezas de bloques renovado, el resultado del 18 de mayo tendrá proyecciones nacionales, además de las locales que atraerá a quienes compitan por la jefatura porteña.

Mientras, habrá casos de leyes imprescindibles, como podría ser la sanción del Presupuesto 2026, teniendo en cuenta que para lograr la sanción del actual, Jorge Macri necesitó sumar aliados y hasta cedió en el pedido de Ramiro Marra de bajar partidas para obtener su voto. Marra sin embargo no sería hoy un aliado sino otro rival del PRO.

"Quiero pedirle a esta Legislatura que encaremos este año electoral discutiendo el futuro, no el pasado. Podemos tener distintas identidades y banderas, pero de lo que no hay dudas es que los argentinos eligieron un cambio, exigiendo más soluciones y menos peleas. Insisto: los porteños nos eligieron para darles soluciones, no para ver quién tiene más likes", refirió Jorge Macri en su discurso de la jornada.

Además señaló que "los espacios opositores no deben confundirse. No fueron votados para boicotear al Gobierno de la Ciudad ni para obstruir su buen funcionamiento. Si tienen propuesta superadoras, ideas innovadoras y soluciones concretas, estamos dispuestos a analizarlas e implementarlas si son viables. Pero si su estrategia es poner trabas, deben saber que nada nos desviará del compromiso asumido con los porteños", aseguró el Jefe de gobierno en clave electoral.

Lo cierto es que arrancará formalmente la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires en unas tres semanas y quizá no sea el mejor momento para engordar la agenda legislativa, pero sí para presentarla.