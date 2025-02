Justicia ciega, salvo cuando es casi ciega

Casi toda las sociedades occidentales utilizan simbólicamente un principio básico que la cara de la esfinge de la justicia tiene vendado sus ojos, o sea, el sistema funciona igual para todos, sin importar quien sea. Un poco mas rebuscado es que todos somos iguales ante la justicia.

Entonces nos hacen crecer y enseñan que el sistema injusto (si) no hace ningún tipo de distinción al momento (muy difícil tarea la de resolver) de dictar resoluciones.

Esto es otra mascara que los occidentales y más las instituciones usan y por dentro está vacía o peor hay feo olor. Parece las pelotitas del árbol de Navidad, para afuera le da alegría y vida al tiempo del festejar el nacimiento de Jesús en un pesebre mal oliente, donde no había ningún pino. Solo estaban José, María y Jesús, rodeado de alimentos para animales, lleno de olor a ¨pichi y caca" , de los mismos animales. Ni siquiera era un hostel de mala calidad.

Pero vaya uno a saber porque durante gran parte de nuestra vida, la noche de Navidad, nos vestimos con lo mejor, quienes tenemos la posibilidad de poner comida y decoraciones. Es decir, hacemos una juntada que no tiene absolutamente nada que ver con el nacimiento de Jesús Niño.

Con las instituciones sucede lo mismo, en el caso del sistema injusto hace y resuelve situaciones que no tienen nada que ver con su máscara.

Los que alguna vez pudimos conocer el funcionamiento real del poder judicial sabemos que de ciego no tiene nada.

Concretamente, depende de quien sea la persona que han elegido para estar en el banquillo de los acusados, actuaran de una manera u otra. Solo un ejemplo: diariamente vemos noticias dolorosas o asistimos como profesionales y depende quien sea el acusado de cometer delitos sexuales, el sistema injusto restringe o mejor dicho envía a la cárcel con la denuncia de la víctima y un primer informe de peritos, ejerciéndoles todo su poder con los ojos tapados, ciega. Pero en otros casos, habiendo muchísima mas pruebas, casi el 90% más grave, no detienen al acusado y ni lo imputan. Se toman su tiempo. Los Alberto Fernández, son más de lo que creemos. Alli es casi ciega.

En fin, gran estafa hacia los ciudadanos. Un gran maestro de derecho penal siempre dice, escribe y fundamenta que el código penal se pone en movimiento por una vía siguiendo lo que las leyes prescriben y hasta con cara de malos y corajudos y en otros justo llamativamente comenzó un viento fuerte que le permite mantener en libertad al acusado por tiempo indeterminado y nadie dice nada por meses o años.

En lo personal, que no tiene la más mínima incidencia en los cambios que deberían hacerse, he vivido y llegado a la conclusión que la justicia humana no existe. Pero es sola una notita. Los verdaderos cambios se dan cuando una mayoría de la sociedad unen fuerzas para al menos plantear y avanzar en cambios estructurales de las instituciones y no es una critica a la persona de un funcionario /funcionaria del sistema injusto. Ninguno de los seres humanos somos imprescindibles, por suerte somos todos prescindibles, y actuamos como si "yo no estoy esto se viene abajo". Pura vanidad tenemos quienes en cualquier orden o espacio de la vida, trabajamos diciendo y pensando, menos mal que estoy yo, sino esto sería un desastre.

Para el show mediático, selectivamente, están allí, creyendo garantizar a las personas que la justicia es ciega, con mucha cara de malos o malas.

Pero cuando aparece alguien con poder de cualquier tipo, se mandan a guardar y se escapan de los medios para no tener que explicar una resolución con todos los vericuetos que una buena novela puede hacernos imaginar.

Eso sí, cuando se los critica o se proponen cambios, se ofenden o tienen miedo. Sus conciencias no se como funciona y no soy nadie para juzgar al otro, con qué derecho