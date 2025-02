Después de 47 años, Víctor Bugge dejó de ser el fotógrafo de Casa Rosada

Después de una carrera de 47 años que incluyó el paso de todos los presidentes de la democracia, desde Raúl Alfonsín hasta Javier Milei, el fotógrafo presidencial, Víctor Bugge, decidió retirarse. Así lo comunicó este miércoles el vocero Manuel Adorni, quien aseguró que el histórico cronista será homenajeado en la Casa Rosada con un salón que llevará su nombre.

"Después de 47 años como fotógrafo presidencial, Víctor Bugge se está retirando. No solo lo hace en inmejorables condiciones y feliz por el trato que ha recibido de este Gobierno, sino que también va a tener su homenaje, su salón y todos los honores que merece una persona que dedicó su vida a fotografiar la historia Argentina", enfatizó Adorni en conferencia de prensa, donde también desmintió que hubiera habido un "cierre conflictivo" con el veterano trabajador.

En ese sentido, el vocero pidió "dejar de decir pavadas y cuestiones que no condicen en lo más mínimo con la realidad de lo que ocurre" y compartió una foto junto a Bugge en sus redes sociales. "Un prócer del último medio siglo: nuestro fotógrafo Víctor Bugge cerrando una etapa única. Y no, no estamos peleados. Fin", posteó el funcionario.

La foto que compartió Manuel Adorni junto a Víctor Bugge, el histórico fotógrafo presidencial que se retira de sus funciones tras 47 años de carrera.

Bugge ingresó a trabajar en la Casa Rosada en 1978, durante la dictadura militar por entonces presidida por Jorge Videla, tras dar sus primeros pasos en la editorial Atlántida. Desde entonces, la lente de su cámara capturó momentos icónicos de cerca de 50 años de historia argentina, incluido todo el periodo democrático.

En ese marco, Bugge fotografió los momentos cúlmines de las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, hasta llegar a Javier Milei.

Con ese gran archivo, Bugge compartió un video hace dos años por el 40° aniversario de la recuperación democrática donde narra los hechos más destacados de las últimas cuatro décadas.

Sin embargo, pese a su aclamada trayectoria, la continuidad de Bugge en la Casa Rosada estuvo en riesgo durante el Gobierno de Alberto Fernández, a quien el fotógrafo acusó por su "destrato" hacia él y su equipo. "Fue el peor gobierno de los que presencié", llegó a decir la cámara de Balcarce 50.

En diálogo con Infobae, Bugge explicó que durante la gestión del Frente de Todos le prohibieron difundir sus fotografías a los medios de comunicación, como hacía habitualmente. “Fuimos todos paralizados. Optaron por la foto oficialista, la foto armada. Y yo no estoy para eso”, remarcó el trabajador, que luego de eso había pasado a ordenar la oficina del archivo de fotografía junto a sus equipo para continuar en actividad.

“Yo me paré de manos y me corrí. Eran agresiones continuas contra mí y los chicos que trabajan conmigo. Y no solo contra nosotros. Fue un destrato para con todo el personal de planta. Hablo desde el mozo hasta el nexo con los colegas de la sala con los presidentes de turno”, dijo en su momento el fotógrafo. En ese marco, Bugge sufrió un pico de estrés que luego, atribuye, derivó en un cáncer de próstata.

Sin embargo, con el cambio de gestión, el premiado fotógrafo se contactó con allegados a Javier Milei y regresó a sus funciones, hasta que decidió retirarse a comienzos de febrero de 2025. Todavía no se conocen los detalles, pero en la Casa Rosada preparan la placa para colgar en la sala que llevará su nombre.