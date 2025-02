La oposición le exige respuestas al ministro de Seguridad de Kicillof por la ola de crímenes

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires parece no tener límites. La contracara que ven los habitantes del conurbano bonaerense ante la avanzada de una ola delictiva cada vez más violenta es la inacción del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si bien la inseguridad en el conurbano bonaerense no es algo nuevo, es llamativo como desde la administración Kicillof no hacen nada para combatirla.

Mientras que para el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, la seguridad está bajo control y da estadísticas, elaboradas por su ministerio, los bonaerenses viven una realidad diferente.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

Ante la ola de crímenes, intendentes y la oposición legislativa cuestionaron la inacción del gobierno de Axel Kicillof frente a la creciente inseguridad en el conurbano bonaerense, pidiendo la interpelación de su ministro de Seguridad, Javier Alonso.

El pedido para que Alonso, máximo responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, se presente a dar explicaciones en la Legislatura bonaerense fue realizado por el bloque de diputados de la Coalición Cívica, Los legisladores que responden a Carrió, Maricel Etchecoin Moro, Romina Braga y Luciano Bugallo; basan su solicitud “en los términos del artículo 92 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el artículo 219 del Reglamento Interno de la presente Cámara, a fin de que informe qué medidas se están adoptando para enfrentar la actual crisis de inseguridad que atraviesa la provincia, cuya gravedad queda evidenciada con la seguidilla de asesinatos acontecidos durante los primeros días del corriente año”.

Quiero condenar otro hecho lamentable de inseguridad en nuestra provincia, el brutal ataque a Paloma y Josué. Este crimen, en la profundidad del conurbano, es otro grito desesperado que reclama urgente la reacción del gobernador @kicillofok. — Maricel Etchecoin (@metchecoin) February 3, 2025

Los diputados de la Coalición Cívica, sostienen que es imprescindible que Alonso detalle “de forma pormenorizada” las medidas tomadas por el gobierno de Kicillof para combatir la inseguridad; “Cuáles son los recursos que están destinando, como así también las instancias de coordinación con los Ministerios de Seguridad del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respectivamente, teniendo en cuenta que es una instancia clave para mancomunadamente establecer estrategias de prevención del delito y la violencia”.

Asimismo, en los fundamentos los legisladores bonaerenses que responden a “Lilita” Carrió afirman que la inseguridad no es una novedad en la provincia de Buenos Aires, “Lamentablemente hace años que este flagelo que sufren los bonaerenses a diario, no solo no tiene solución, sino que se agudiza constantemente”, agregando que “como correlato de esta situación” se está frente a “una seguidilla de hechos delictivos con desenlaces fatales, que generaron una profunda conmoción en la opinión pública”.

Por su parte, desde La Libertad Avanza acusaron a Kicillof de “elegir a los delincuentes por sobre los ciudadanos honestos”.

El bloque de senadores libertarios “puros” apuntó contra el mandatario bonaerense, exigiéndole al gobernador que “abandone su inacción cómplice y cumpla con su deber constitucional”, que es “Proteger a quienes trabajan, producen y viven en paz, en lugar de garantizar la impunidad de quienes destruyen vidas y familias ¡Basta de abandonar a los bonaerenses! Queremos justicia, seguridad y libertad”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, junto a su ministro de Seguridad Javier Alonso

Por su parte la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, en declaraciones periodísticas acuso a Kicillof de “no hacer nada” para combatir la inseguridad en la provincia.

Todos los días y a toda hora hay hechos graves de inseguridad en la Provincia. Y todos los días Kicillof no hace nada”, sentenció la jefa comunal de uno de los municipios más importantes del primer cordón del conurbano bonaerense. Y cargando contra la Justica, dijo: “Y cuando no es Kicillof, es la Justicia que los libera al rato de haberlos agarrado. Y cuando no es eso, son las leyes que permiten que alguien de 17 años robe, golpee y maltrate” Motochorros en acción en el conurbano bonaerense

“En Vicente López nos rompemos el alma todos los días para agarrar delincuentes y defender a los vecinos. También ponemos los recursos para juntar las pruebas necesarias. Y vamos a seguir así, no vamos a aflojar con tecnología, más patrulla en las calles y sacando de nuestros barrios a los que vienen a robar. No les va a salir gratis”, afirmó Soledad Martínez.

Lo cierto es que mientras los diputados esperan que Alonso de explicaciones; “algo poco probable” según confío una fuente legislativa a MDZ, afirmando que ningún funcionario de Kicillof fue a la Legislatura a ser interpelado por la oposición; seguiremos lamentando más víctimas de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.