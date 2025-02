La decisión electoral que no descartan los intendentes peronistas

¿Desdoblarán las elecciones los siete intendentes peronistas, como lo hicieron hace dos años? No está descartado, de acuerdo a lo que confirmaron a MDZ desde el PJ. Sin embargo, la decisión está en suspenso a la espera de dos variables. Por un lado, la suspensión o no por parte del Congreso nacional de las primarias, como pretende el presidente Javier Milei y, por otro, si el gobernador Alfredo Cornejo desdobla o no las elecciones provinciales de las nacionales.

Este año se celebrarán las elecciones legislativas, es decir, que se eligen representantes en el Congreso de la Nación y el 50% de los concejales de los 18 departamentos mendocinos. Esta situación es la única certeza, hasta ahora, porque restan definiciones clave.

Por un lado, el Gobierno nacional llamó a sesiones extraordinarias, entre otros temas, para intentar suspender las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) por las que la ciudadanía está obligada a ir a votar a precandidatos que pasarán a las generales como los aspirantes de los distintos partidos. Este referéndum es costoso y suele provocar malestar en el electorado debido a la cantidad de veces que es convocado para ir a las urnas; además en estas "internas" muchas veces suele presentarse un sólo un candidato por partido. Estos son los argumentos que tiene el Gobierno libertario para eliminarlo, pese a que gran parte del arco político puja para que sigan vigente. El apoyo surge debido a que estas elecciones garantiza la participación a los sectores de la dirigencia que no manejan los aparatos de las fuerzas partidarias.

Este mes será el debate en el Congreso de la Nación y de esas sesiones saldrá una definición. Pero falta otra no menos importante. Si el Gobierno de la provincia de Mendoza decide desdoblar o no las elecciones. Es decir, si la ciudadanía mendocina vota en fechas diferentes a sus legisladores provinciales y concejales de los representantes para el Congreso de la Nación.

Este año serán las elecciones legislativas

Cuando ambos temas estén resueltos, los intendentes peronistas analizarán si desdoblan o no las elecciones. Hace dos años lo hicieron y les fue muy bien. Ante un peronismo que a nivel provincial se preveía no sería competitivo (sacó el 15% de los votos y quedó tercero después de una fuerza nueva, La Unión Mendocina) los jefes comunales se aseguraron las intendencias con votaciones anticipadas con abultados porcentajes -sacaron alrededor del 50% de los votos-.

Ahora, no descartan desdoblar pero tampoco están seguros de hacerlo. Si no hay PASO nacional, ¿con qué referente se identificarán? Si el Gobierno provincial no desdobla, ¿conviene ir con ese referente? O si lo hace, ¿habrá una figura fuerte para ganar los comicios? Se vota con boleta única- al igual que hace 2 años en Mendoza- y ese también es otro factor a analizar. Febrero: mes de definiciones, si lo hay.

Los intendentes en la estructura del peronismo mendocino de hoy son centrales. Son el "PJ que gestiona", que está conducido por un exjefe comunal, el sanrafaelino Emir Félix, hermano del actual intendente Omar Félix. Completan el grupo Matías Stevanato (Maipú); Emir Andraos (Tunuyán); Flor Destéfanis (Santa Rosa); Fernando Ubieta (La Paz); Edgardo González (Lavalle) y Celso Jaque (Malargüe).

Alguien que también podría sumarse a la ola del desdoblamiento es el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, del partido comunal Sembrar. Su mayor oposición no es el PJ sino el oficialismo provincial Cambia Mendoza, que perdió las elecciones hace dos años. Ahora, el jefe comunal quiere garantizarse más concejales por eso es posible que tome esta decisión, como ya anticipó.