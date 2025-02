Sin Victoria Villarruel, Javier Milei prepara una cena tras la Asamblea Legislativa

Mientras el Gobierno ultima detalles para la apertura de la Asamblea Legislativa que tendrá al presidente Javier Milei en el centro de la escena, en las últimas horas trascendió que el líder de la Libertad Avanza planea realizar una cena tras el acto, evento al que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, no sería invitada.

La distancia en la relación entre el presidente y su vice no es nueva y contiene varios capítulos. En ese contexto, Milei compartirá un mitin con todo su gabinete y, además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Mientras tanto, ambos se cruzarán en el Congreso tras la inauguración de las sesiones ordinarias, momento en el que Villarruel recibirá al presidente como indica el protocolo.

Por otra parte, la cena tendrá algunas similitudes con la que se realizó en la Quinta de Olivos el pasado 27 de diciembre para cerrar el año. En ese sentido, se espera la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Luis "Toto" Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Petri (Defensa). La invitación se extenderá además a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al asesor presidencial Santiago Caputo y al vocero Manuel Adorni.

La ausencia de Villarruel en diferentes reuniones del oficialismo fue explicada por Milei durante una entrevista hace tiempo. "No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar", remarcó el mandatario en una nota televisiva. En el otro extremo, tanto el presidente como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantienen con Martín Menem una relación de cercanía y confianza que se fue profundizando durante los últimos meses de gestión libertaria.