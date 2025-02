El Obelisco se iluminó para homenajear a la familia Bibas y apoyar al papa Francisco

El Obelisco fue intervenido con un mapping en apoyo al papa Francisco en medio de su internación por una neumonía bilateral y también en homenaje a la familia argentina Bibas, que en las últimas horas sus cuerpos fueron entregados por el grupo terrorista Hamás a Israel.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó en la noche del jueves un mapping con imágenes del sumo Pontífice y de Shiri, Ariel y Kfir Bibas, rehenes que fueron asesinados tras ser secuestrados hace más de 500 días, en el monumento histórico de Capital Federal.

En medio de un clima de dolor, Israel confirmó que Hamás entregó los cuerpos de los hermanos, pero que el tercero no pertenece a su madre. "Durante el proceso de identificación, se encontró que el cuerpo adicional recibido no era el de Shiri Bibas y no se halló coincidencia con ningún otro secuestrado. Es un cuerpo anónimo sin identificación", explicaron.

Jorge Macri destacó la intervención en el Obelisco.

En las últimas horas informaron desde el Vaticano que presenta una “leve mejoría” y que pasó "una noche tranquila". En este marco, la Ciudad de Buenos Aires continuará enviando fuerzas al sumo Pontífice con estas intervenciones: "Francisco, la Ciudad reza por vos", dice la proyección en apoyo al Papa en medio de su internación.

Se espera que el mapping en apoyo al Papa continúe hasta el próximo lunes, donde todas las noches serán proyectadas fotos y frases.