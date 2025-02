Con un Gobierno en aprietos, Villarruel reúne a senadores para asegurar el futuro de la suspensión de las PASO

Mientras el Gobierno se mantiene un tanto debilitado por la crisis del Libragate, el Congreso cobra incertidumbre y se retoman negociaciones en una semana cargada de tensión. Para ello, este martes almorzarán al mediodía la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, con los jefes de bloques dialoguistas de la Cámara Alta. ¿Los temas a tratar? Los proyectos y dictámenes obtenidos.

Se quedan sin tiempo y aún faltan proyectos para tratar. La iniciativa de Ficha Limpia parece que no conseguirá un final feliz en el recinto, pero los legisladores reconocen que si la prioridad que manejan desde Casa Rosada es la suspensión de las PASO, quizás el enfoque quede en este debate.

En paralelo, se prevé que este martes la Comisión de Justicia y Asuntos Penales volverán a reunirse y será convocado Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, con foco en los proyectos de Reiterancia y reincidencia, y el de Juicio en Ausencia, que obtuvieron dictamen. En el interín, también podría aparecer el pliego que propone al magistrado federal Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema.

Villarruel se reunirá otra vez con senadores en un almuerzo.

Ya la semana pasada hubo un almuerzo entre la vicepresidenta de la Nación y senadores tanto del oficialismo como de la oposición más dialoguista. La charla se retomará este martes y, posiblemente, se enfoque en la mayor ambición de los libertarios hoy: suspender las PASO, lo que podría tratarse este jueves.

No obstante, parece que hay un senador ex libertario que estaría intentando frenar la sesión de pasado mañana: se trata de Francisco Paoltroni, por Formosa, quien genera dolores de cabeza en Casa Rosada. No obstante, su relación con Villarruel es más que buena, ya que -según dijo semanas atrás en una entrevista con MDZ- ambos parecen estar "en el mismo lugar".

En paralelo, no puede pasar por alto el proyecto de resolución presentado por el radical Pablo Blanco en la Cámara Alta, a fin de "repudiar la falta de ética del Presidente y exigir una investigación sobre la promoción de $LIBRA", según especificó. De este modo, además, denunció que Milei "violó la Ley de Ética Pública al publicitar un negocio privado desde su cuenta oficial".

Al igual que como ya sucedió en Diputados, a partir de una iniciativa del sector de la UCR más allegada a Martín Lousteau, el senador propuso crear una Comisión Especial Investigadora para esclarecer si hubo fraude, captación de activos o lavado de dinero. "La transparencia no es opcional", disparó Blanco, de Tierra del Fuego.