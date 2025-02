"Ratas inmundas": la insólita justificación de Javier Milei a la promoción en sus redes de una criptomoneda

El presidente Javier Milei sorprendió el viernes al recomendar en redes sociales a un token denominado $LIBRA, situación que generó un verdadero escándalo ya que, entre otras cosas, desde la oposición salieron a pedir juicio político contra el mandatario. Ante ese panorama, y la lluvia de críticas, el libertario publicó su descargo en su cuenta de X, donde todo había comenzado.

"La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", fue el posteo Milei que desató la polémica.

Primero se especuló con que habían jaqueado la cuenta de X del presidente, pero luego la diputada libertaria Lilia Lemoine dijo que se trataba de un posteo real del jefe de Estado.

Al ver la catarata de críticas, horas después fue el propio Javier Milei quien salió a hablar de lo sucedido dando una insólita explicación al respecto.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", expresó el presidente.

Sin hacer mucha autocrítica, siguió y apuntó contra la oposición: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo".