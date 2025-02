Javier Milei, las cripto y esa falta de contención en la comunicación política

Los que algunas vez nos sumergimos en el mundo de la comunicación política tenemos un mantra que se defiende a capa y espada: al funcionario en cuestión se lo cuida, muchas veces, hasta más que a nuestros propios hijos. El análisis de publicaciones en redes, y obviamente de los discursos, se trabaja meticulosamente, como si fuese una operación a corazón abierto. Claro está que no somos cirujanos, pero un error puede ser garrafal para las aspiraciones del político para el que estamos trabajando.

El caso de Javier Milei rompe toda regla. El presidente maneja su propias cuentas de redes sociales, teniendo un poder que se transforma en un arma de doble filo con los ataques constantes a sus opositores, sean políticos o artistas, o gente común y corriente que interactúa en redes sociales. No por nada, esta semana, el presidente mostró un encono desmedido contra la cantante María Becerra, a quien, en un juego de reemplazo de palabras, renombró como María BCRA, en clara alusión a la sigla del Banco Central. Y todo eso, producto de que La Nena de Argentina había criticado al Gobierno libertario por los incendios en la Patagonia. Una locura total.

Más allá de eso, que es habitual en el esquema de comunicación del presidente, Milei generó un escándalo impensado el pasado viernes cuando, desde su cuenta de X, promocionó Viva La Libertad Project, una plataforma que, según el mismo, es "un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)". Hagamos, total después hay tiempo para retractarse. Así de simple. Así de claro. Así se maneja comunicacionalmente el presidente.

Lo cierto es que, más allá que sea "cuidado" por su hermana Karina, y aconsejado por su asesor estrella Santiago Caputo, Javier Milei hoy se enfrenta no solo a la opinión pública (cruel si las hay), sino que además puede ir a un juicio político, en caso de que prospere el pedio del socialismo santafesino, por una estafa por esquema ponzi.

Pero no todo va de la mano de lo que genera en redes sociales, donde la corte libertaria le celebra cada una sus ocurrencias, sino que además se suma el poco cuidado de su imagen. Ni Manuel Adorni, como vocero y responsable del área de prensa, pueden con el vendaval que desata cada vez que escribe o repostea en sus redes. De hecho, el vocero presidencial, muchas veces tiene que salir a aclarar lo que ya estaba dicho. En el caso de la promoción de $LIBRA, aun no lo hace, ni él, ni nadie del Gobierno, salvo el propio Milei, quien se lavó las manos luego de haberse embarrado hasta el codo.

A tener en cuenta: Javier Milei no es un político de raza, por esa misma razón debería tener un equipo que lo coachee y lo acompañe en este camino, puliendo detalles en las publicaciones, eligiendo las fotos que se mandan a los medios (que muchas veces son desastrosas), o bien, comunicando como corresponde. Más allá de eso, que no es poco, debería tener alguien al lado que le quite el celular de vez en cuando.