El diezmo de los funcionarios: las abultadas sumas que aportan a los partidos

Como en algunos credos, que los fieles deben aportar el diezmo, es decir el 10% de lo que ganan para sostener la iglesia, en los partidos políticos sucede lo mismo. Cada funcionario público, sea del Poder Ejecutivo o Legislativo, por estatuto partidario, destina un porcentaje de su dieta establecido para el partido político al que pertenece. Generalmente va del 5% al 15%, de acuerdo a lo que determine la fuerza en cuestión. El problema arranca cuando a los partidos políticos pierden las elecciones y se quedan con menos funcionarios o bancas en la Legislatura o concejos deliberantes.

Es muy difícil hacer política sin plata. Imposible, en verdad. Por eso, por estos días, en uno de los históricos grandes partidos de Mendoza, andaban preocupados por los fondos. Menos bancas no es sólo sinónimo de menos representación y voz, sino también de menos dinero que ingresa a las arcas partidarias. Ni hablar de cuando se pierde una elección en el Ejecutivo o en un municipio. Dejan de entrar a una agrupación políticas muchísimos fondos que venían del sueldo del gobernador, los ministros, secretarios y directores.

Los montos establecidos van a los partidos y no a los frentes. Por ejemplo Cambia Mendoza, que está compuesto por diferentes partidos no recibe aportes de sus funcionarios públicos sino que éstos destinan un porcentaje de la dieta a sus respectivas fuerzas. En el caso de la UCR de Mendoza, por ejemplo, se estableció que: "Art. 102° – El tesoro del Partido se integrará con:

a) La contribución de los afiliados, que será fijada anualmente por el Comité de la Provincia; b) Las cuotas mensuales que fije el Comité de la Provincia a sus miembros titulares y suplentes, convencionales, delegados nacionales y a todos los afiliados que ocupen cargos en los órganos de conducción del Partido; c) El porcentaje que fije el Comité de la Provincia sobre los emolumentos- remuneración- que por todo concepto, dieta, viáticos, gastos de representación, etc, perciban los afiliados que desempeñen cargos electivos provinciales que nunca será menor al 10% ni mayor del 20%"

En esa línea, dejan aclarado que: "d) Un porcentaje que no excederá el 5% de los emolumentos que por todo concepto perciban los empleados y funcionarios desde la categoría once en adelante, o su equivalente tanto de la administración pública provincial, legislativa y municipios, como de empresas del estado provincial, y de las empresas con categorías equivalentes a las mencionadas".Además, en acuerdo con la UCR nacional, está determinado que: "Los legisladores nacionales aportarán únicamente al Comité Nacional, salvo la contribución por candidatura".

Si vemos el último balance que presentó la UCR ante la Cámara Nacional Electoral en concepto de "recursos privados para desenvolvimiento institucional" recibió $246.781.491, que corresponde al ejercicio 2023. Se trata de las contribuciones y donaciones privadas de personas físicas recibidas en dinero. Si se mira el listado publicado, aparecen muchos funcionarios del Ejecutivo, legisladores, concejales. etc.

Por ejemplo, el exgobernador Rodolfo Suarez pagó $219.965,13 en todo el año; el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, transfirió $351.215,62; Mauricio Pinti, quien era concejal de Maipú en ese momento- ahora Director General de Desarrollo Productivo- aportó $252.317,80; el ahora intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, quien era secretario de Obras Públicas de Las Heras, pero cuando Daniel Orozco dejó Cambia Mendoza, renunció, sólo aportó $160.605,49 porque se quedó sin cargo; Emma Cunietti, quien fue funcionaria de la Dirección General de Escuelas durante la gestión de Rodolfo Suarez (2019-2023), $184.770,72; el exministro de Gobierno, Victor Ibañez, $231.579,29; el exintendente Marcelino Iglesias (actual senador) $621.593,88. Y la lista sigue y sigue.

parte de los aportes privados que presentó la UCR Mendoza a la Cámara Nacional Electoral

El Partido Justicialista obliga a sus funcionarios a aportar el 10% de la dieta. En el caso de los concejales envían ese porcentaje a las sedes departamentales y no a la central. Los aportes privados presentados ante la Cámara Nacional Electoral correspondiente al último balance, el de 2023, fueron de $247.795.468,38.

Los nombres de los funcionarios aportantes, como en el resto de los partidos, figuran en la página. Por ejemplo, el exintendente Roberto Righi (Lavalle), que al final terminó distanciado de su partido, aportó $261.012,13; el concejal Gustavo Caleau (Ciudad de Mendoza), $120.000,00; la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis -quien presentó el balance en ese momento como presidenta del PJ- $371.617,13; el exconcejal de San Rafael Paulo Campi, $314.031,06; Omar Félix -actual intendente y exdiputado provincial- $776.526,79; Celso Jaque, actualmente jefe comunal de Malargüe y en ese entonces parte del directorio de YPF, $238.000,00; la senadora provincial Adriana Cano, $911.155,19.

El PRO, en Mendoza, fue intervenido por el partido a nivel nacional. Ahora ya está normalizado ya que hubo elecciones en junio de 2024 y el presidente es el senador provincial Gabriel Pradines. Pero el último balance presentado lo firmó el interventor Darío Nieto, actual legislador porteño. En concepto de recursos privados para el desenvolvimiento institucional presentó $9.037.061,56.

Entre los aportantes, se encuentran Rolando Baldasso -quien era senador y actualmente es concejal-, con $551.396,35; Omar De Marchi, quien como exdiputado nacional dio $203.500,00; el senador provincial Gabriel Pradines con $538.873,54; y otros varios legisladores más. La pelea interna que sufrió, más la intervención tuvo entre algunas consecuencias, problemas con los balances y se nota. Son muy pocos los aportantes presentados y el dinero final si se lo compara con otros partidos. Los aportantes del PRO

En tanto que el Partido Demócrata, ha establecido que: "El Patrimonio Partidario se forma: a) Las cuotas obligatorias y voluntarias de sus afiliados; b) Las donaciones y legados efectuados de conformidad con los preceptos legales ;c) Los bienes de cualquier naturaleza que al presente tenga o en adelante tuviere por cualquier título; d) El quince (15) por ciento del importe de las asignaciones, que por todo concepto, perciban los legisladores nacionales, provinciales y municipales ;e) El diez (10) por ciento de las asignaciones, que por todo concepto, exceptuando las asignaciones familiares, perciban los funcionarios públicos no electivos del Poder Ejecutivo y Legislativo nacional, provincial y municipal.; f) Los aportes del Gobierno Nacional y Provincial".

Los aportes privados presentados en el último balance ante la Cámara Nacional Electoral fueron $5.037.159,26. A diferencia del resto de los partidos, los demócratas fueron desglosando los distintos aportes por mes, correspondiente a funcionarios y a asesores. Mercedes Llano, hoy diputada nacional, pero en los últimos cuatro año ejercía el mismo cargo en la Legislatura, aportó en los distintos meses montos de acuerdo a su dieta. Claramente, un "diezmo", como están obligados en todos los partidos. Los aportes de Mechi Llano.

El no pago de los aportes partidarios puede traer problemas. Como le pasó al Partido Verde que estuvo a punto de expulsar a varios de sus miembros (un legislador y un concejal) con ese argumento. Por eso, como en la vida, mejor pagar lo que corresponde.