Ecos del escándalo: pedirán el juicio político contra Javier Milei por la promoción de $LIBRA

El diputado socialista Esteban Paulón dijo que el próximo lunes presentará un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei por promocionar el token $LIBRA.

"Imagino que los que inventaron el 'hackeo mundial' ahora deberán reconocer que el presidente @JMilei por impericia o codicia, promocionó una estafa ponzi con memecoins", escribió Paulón en su cuenta de X y donde adjuntó el proyecto.

En esa línea, remató: "Me apena que hayan quedado como arrastrados y mentirosos. Que se haga cargo por la estafa con la que se llevaron 80M US$".

Javier Milei generó revuelo al anunciar en su cuenta de X (ex Twitter) el lanzamiento de Viva La Libertad Project, un proyecto vinculado al token $LIBRA, que buscaría impulsar el financiamiento para pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.

Tras publicar y fijar el mensaje a las 19.01 horas en su perfil de X, Javier Milei confirmó a Bloomberg Línea que la iniciativa era "real" y está basada en "puro financiamiento privado". Además, aclaró que no tiene participación directa en el desarrollo del proyecto.

"La Argentina Liberal crece!!!", escribió el presidente en su publicación, en la que describió el proyecto como un puente entre inversores internacionales y emprendedores locales, destacando que KIP Protocol es la empresa detrás del token $LIBRA. Sin embargo, más tarde debió retractarse.

"Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", escribió el mandatario.

"No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)", añadió.

En el mismo posteo, Javier Milei cargó contra sus adversarios: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. ¡VLLC!", concluyó.