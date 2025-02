Amor y política: los que presumen a sus parejas, las peleas y vínculos ocultos

"(...) Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles.

Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar.

Ya los ejércitos me cercan, las hordas.

(Esta habitación es irreal; ella no la ha visto.)

El nombre de una mujer me delata.

Me duele una mujer en todo el cuerpo".

Jorge Luis Borges

El amor es ese sentimiento maravilloso, disruptivo, incómodo, compañero, que nos atraviesa a todas las personas. Se vive de diferente manera, según nuestras creencias, nuestras miradas, nuestras historias de vida. Pero se trata de amor, al fin. La dirigencia política mendocina no escapa a los vínculos, algunos muy conocidos, presumidos en las redes sociales, con mensajes que empalagan de sólo leerlos. Otros, ocultos porque se trata de "su vida privada" o porque son, como le ocurre muchas veces al resto de los mortales, relaciones pasajeras que pueden incomodar o que conviene no hacerlas públicas, vaya saber por qué o en nombre de qué estereotipo. También, si hay amor, hay desamor, una dicotomía que nos roza a todos, porque a veces no se elije y como dice Julio Cortázar, estamos ante "un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio".

Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, tiene un amor muy público. La periodista Cristina Pérez, quien lo conoció en el ejercicio de la profesión, es decir, haciéndole entrevistas. Están juntos desde octubre del 2021. En la campaña del 2023, en la que Petri compitió para la gobernación dentro del Frente Cambia Mendoza con Alfredo Cornejo, se comprometieron e hicieron público el momento con fotos en las redes con la montaña mendocina de fondo.

Han pasado juntos el tiempo que el ministro lleva en ejercicio con algunas actividades, como cenas de fin de año con las fuerzas armadas en las que tampoco dejaron de mostrarse. Pérez hoy trabaja para La Nación+, no habla de su pareja pero tiene una postura política muy afín.

Alguien que se muestra con su esposa en muchas oportunidades es un intendente que, como Petri, quiere ser el candidato a gobernador del Frente Cambia Mendoza en 2027. Se trata del jefe comunal de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. Desde hace un tiempo, sube fotos a Instagram de las actividades que realiza junto a Daniela Furlan, su compañera de vida. También se los puede ver en algún acto público acompañándose.

Una hazaña reciente que realizaron fue hacer cumbre en el cerro Platita que tiene 4.400 metros y compartieron un video de la larga caminata. También se fotografiaron con un árbol navideño que puso a fin del año pasado la municipalidad, para desear felices fiestas. Además, comparten eventos como el Cover Wine Fest que fue en diciembre del año pasado en Ciudad.

Ulpiano Suarez junto a Daniela Furlán

Una intendenta que tampoco deja de presumir su amor, es la única que tiene Mendoza, la peronista Flor Destéfanis. Además de fotos en familia, junto a sus dos hijas, a quien muestra con muchísima frecuencia, comparte fotos con su marido, Diego Foco, quien es su compañero desde hace muchísimos años.

De hecho, Foco fue un tiempo concejal y renunció.Por lo tanto, también a ambos les gusta hablar de política, más allá de que ahora él se dedica exclusivamente a la actividad privada. Fotos de salidas juntos, recuerdos, cenas, y mensajes de mucho amor, abundan entre ambos. .

Además, en Santa Rosa cuentan que en las actividades para todo público que realiza el municipio, Destéfanis y Foco no faltan nunca.

El radical Julio Cobos, estuvo casado muchísimo tiempo y tiene hijas adultas. De hecho, cuando fue gobernador de Mendoza (2003-2007) solía ir con quien era su esposa a actos políticos, protocolares etc. La pareja era muy conocida en la provincia por la visibilidad del dirigente.

Se separó y tiempo después conoció a Natalia Obón, con quien tuvo una hija que en abril cumplirá 4 años. A Cobos le encanta saludar por Instagram sus hijas y nietas cuando cumplen años y también deja mensajes a su actual compañera de vida.

Además, con Obón, suele mostrarse muy seguido, fruto de que comparten la vida junto a pesar de que el legislador pasa tiempo en Buenos Aires por su trabajo como diputado de la Nación. ¡Felicidades en tu día, Vida!, suele utilizar como término, entre otras palabas de amor para referirse a Obón. Cobos junto a Obón en una fiesta naciónal del Chivo

El diputado provincial Jorge Difonso, (La Unión Mendocina) lleva 26 años de casado junto a María Laura Manresa, con quien tiene 2 hijas y 1 hijo que son jóvenes adultos. La pareja vive en San Carlos, se acompañan en algunas actividades públicas y Difonso suele dedicarle palabras de amor a María Laura para su cumpleaños o para los aniversarios que sube a las redes sociales, en las que el dirigente político es muy activo.

Quienes los conocen aseguran que son muy compañeros y que ella es una verdadera consejera del diputado en las distintas decisiones políticas que ha ido tomando en su vida. Difonso junto a su amor

Dos compañeros de Libres del Sur que llevan una vida juntos son Silvina Anfunso, concejal por Godoy Cruz y exDirectora de Mujeres y Diversidad y Alejandro Verón, actual director de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza. Tienen hijas, se conocieron en la militancia, y las pasaron todas: desde que Libres se creó, su paso por el kirchnerismo, la alianza del partido con Cambia Mendoza y los distintos cargos con las responsabilidades que eso conlleva.

No sólo suelen ir a actividades partidarias en conjunto, sino que se sacan fotos de vacaciones o en escenas de la vida familiar. Son muy conocidos como pareja tanto en su partido como en el ambiente político. Un viejo posteo de Verón para Anfuso

La pareja de funcionarios

En los gremios también hay parejas: el titular de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Roberto Macho tiene hace muchos años un vínculo con la secretaria adjunta, Adriana Iranzo. Se conocieron en el sindicato. Suben a sus redes fotos de momentos familiares, como almuerzos o festejos de cumpleaños. Son una familia ensamblada Comparten el sindicato, la lucha en las calles y además las paritarias de uno de los gremios más grandes de Mendoza. Llevan tres periodos al frente de ATE. Iranzo y Macho en casa, celebrando el año nuevo, el 31 de diciembre del 2024 Macho e Iranzo como funcionarios

Rumores de desamor

Y como nos pasa a todos, aunque suene muy anti San Valentín," todo concluye al fin nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina", como supo decir Presente, una de las canciones de la legendaria Tango Feroz. Y las parejas se acaban.

En el último año, le pasó eso a un diputado quien convivía con una funcionaria y en cambio, está en pareja con una mujer que dirige un ente que depende del Gobierno provincial. Se los ha visto en público y muy acaramelados.

Una legisladora, en tanto, dejó hace cinco meses un vínculo en los que los unía, entre otras cosas, la ideología libertaria. Llevaban un par de años juntos. Pero las rupturas no son de derecha ni de izquierda. Hace unos dos años, terminaron la relación una histórica pareja de un mismo partido dei deas progresistas.Tienen una hija en común. Además, ahora, una amistad.

Un funcionario del Ejecutivo sacó de su perfil de X, algo muy curioso que tenía escrito apenas se casó. "Enamorado de...." Una dirigente de su mismo partido, el radicalismo....

La iista de versiones sigue. Están los que, a modo de Joaquín Sabina, "no quieren un amor civilizado"; quienes tienen amores de otro partido, y quienes esperan o quienes no creen en la versión del amor romántico de las novelas y quienes además, están súper enamorados pero como no es políticamente correcto contarlo al mundo, mejor callarlo, al amor.