El celular del agresor de Cristina Kirchner será peritado el 13 de marzo

El reinicio del debate por el intento de homicidio a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo marcado por diversas novedades, como el debut del nuevo defensor de Brenda Uliarte. No obstante, el comienzo de la audiencia se demoró varios minutos por el olor a humedad que había en la sala AMIA puesto a que permaneció cerrada dada la feria judicial. Pocos minutos después de las 10:00, la jueza Sabrina Namer abrió la con la lectura de varias decisiones del tribunal no sin antes darle la bienvenida al defensor oficial Eduardo Chittaro quien asiste a la ex de Sabag Montiel.

La Magistrada Namer aclaró que la audiencia iba a ser de transición precisamente para que Chittaro se pudiera poner al corriente de todo el proceso iniciado desde junio del año pasado. En la última audiencia del 2024 se había determinado que Miguel Ángel Castro Riglos, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo, declararan tras la reanudación del debate. Los tres jóvenes también conocidos por ser parte de “los copitos” fueron quienes brindaron una entrevista a Telefé con Uliarte y Carrizo horas después del atentado.

Asimismo la titular del TOF 6 anunció que el celular de Fernando Sabag Montiel será analizado mediante un procedimiento forense informático por efectivos de gendarmería nacional en la sede de la DATIP el próximo 13 de marzo luego se suspendiera por un corte del suministro eléctrico en la zona del edificio, el pasado 4 de febrero.

Este será el último intento de acceder al contenido del teléfono del agresor de la ex vicepresidenta tras la advertencia de especialistas que por la naturaleza de la pericia, podría quedar inutilizado. La información del dispositivo podría dilucidar si existieron o no autores intelectuales en el atentado.

Otro de los aspectos que apunta a aligerar la continuidad del debate fue que se desistieron más de 160 testigos y se pidieron incorporar unos 28 testimonios por lectura. El tribunal adelantó que estaba por entrar en los dos últimos bloques temáticos de testigos, un total de 90, con lo cual puede preverse que los alegatos podrían iniciar mucho antes.

Un momento de leve tensión se dio luego que la jueza Namer le dio la palabra a Chittaro tras anunciar que Castro Riglos, Volpintesta y Acevedo serán convocados el próximo 19 de febrero para concluir sus testimoniales. El defensor oficial manifestó su descontento puesto que se le negó un pedido de prórroga para poder actualizarse con la causa y lo que concierne a la asistencia legal de Brenda.

“Mi presencia hoy en esta sala no significa convalidar nada que de lo que haya ocurrido en la etapa de instrucción ni de juicio y que por supuesto una vez que transcurra el término que me da el tribunal, un plazo que considero exiguo pero que sus excelencias sostienen es un plazo prudencial, yo con conocimiento de lo que paso en este debate y unas cuestiones de la instrucción, podré efectuar en definitiva los planteos que considere necesario en pos del derecho de la defensa de la señorita Uliarte”, sostuvo Chittaro quien no descartó formular recusaciones que se deriven de sus planteos.

El defensor oficial advirtió que tiene que hacer un análisis de los desistimientos avalados por el tribunal por lo cual dijo que hará reserva. Asimismo recordó que pidió que no se convoque a ningún testigo que tenga que ver directamente con Brenda para la próxima audiencia, “si en la próxima audiencia se verifica que alguno de los testigos es interrogado diga algo o tenga alguna vinculación por mas mínima que sea con mi defendida, voy a tener que solicitar que se deje sin efecto la testimonial y que se reprograme”.

Namer respondió que el bloque testimonial correspondiente a Brenda ya había sido evaluado por el tribunal, pero ante un planteo de la defensa, el tribunal lo escuchará y resolverá. Por su parte, la fiscal Gabriela Baigún, respaldó el planteo de Chittaro al sostener que los testigos de la próxima audiencia inciden en Uliarte, “no hace falta recordar quienes son, son los copitos”, esgrimió la acusadora pública quien además respetuosamente sugirió iniciar la audiencia del próximo miércoles con otros testigos “para que no exista una demora innecesaria y no agraviar la defensa del Dr. Chittaro”. Finalmente el tribunal, tras escuchar la postura de la fiscalía avaló el planteo de reprogramar las testimoniales de “los copitos”.

Por ultimo, el tribunal anuncio que Brenda Uliarte será sometida a una evaluación psiquiátrica y psicológica el próximo 24 de febrero en la sede del Cuerpo Médico Forense. La magistrada Namer le recordó a la querella que representa a la vicepresidenta que podrán designar peritos para cada especialidad. Esta previsto que para la audiencia de la próxima semana declaren en calidad de testigos varios de los miembros de la agrupación "Revolución Federal".