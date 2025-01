La furiosa respuesta de Patricia Bullrich a la teoría conspirativa de Nicolás Maduro sobre el gendarme Nahuel Gallo

Las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela han subido un escalón más después de las declaraciones del dictador Nicolás Maduro en donde responsabiliza al gendarme argentino, Nahuel Gallo, y al Gobierno nacional, de complotarse para llevar a cabo un magnicidio contra Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen venezolano.

Tras las declaraciones del líder chavista, la ministra de Seguridad salió al cruce al decir que "escuchame bien, Maduro: tus mentiras no te van a salvar. Acusar sin pruebas a Nahuel Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin. Al delirio de un asesino de su propio pueblo no hay palabras con que responderle. La Argentina no va a tolerar más este atropello. ¡LIBERÁ A NAHUEL YA!"

Escuchame bien, Maduro: tus mentiras no te van a salvar. Acusar sin pruebas a Nahuel Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin. Al delirio de un asesino de su propio pueblo no hay palabras con que responderle. La… https://t.co/QR1hNoy4pl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 7, 2025

Es la primera vez que Maduro habla directamente del gendarme detenido el 8 de diciembre en Venezuela y que actualmente se encuentra secuestrado, según el propio Maduro, junto a otros 125 "mercenarios" de distintas nacionalidades.

"Ellos venían desde el Sur de América con planes específicos para intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez", denunció Maduro en la conferencia. Además, sostuvo que "el gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela. Así lo denuncio".

La conferencia de Maduro tuvo lugar días después de que el presidente electo y legitimado internacionalmente, Edmundo González Urrutia, visitara Buenos Aires para reunirse con el presidente de la Nación, Javier Milei. Por otro lado, la reacción del régimen venezolano está en línea con la ceremonia próxima a realizarse el 10 de enero, en donde se efectuará la asunción presidencial en Caracas.