Juan Carlos Maqueda reconoció que la Corte está atravesada por una fuerte interna

Juan Carlos Maqueda formó parte del máximo tribunal durante 22 años y se despidió de la institución judicial a fines del año pasado en un acto en el Palacio de Justicia. Tras su salida, la Corte quedó con tres miembros y se abrió el sinuoso camino por ver quiénes ocupan el resto de los lugares disponibles.

Mediante el decreto 1120/24, el presidente de la Nación, Javier Milei, aceptó la renuncia de Maqueda a la Corte Suprema de Justicia. El documento oficial fue firmado por el primer mandatario y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La dimisión fue presentada el pasado 27 de diciembre, después de que Maqueda cumpliera 75 años, conforme a lo que indica la Carta Magna.

En un entrevista brindada el fin de semana al diario La Voz del Interior, Maqueda analizó el escenario nacional, y no ahorró en elogios ni críticas a los máximos exponentes de la dirigencia política. Se refirió a Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner y habló de las internas de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el presidente de la Nación, aseguró que "el Gobierno de Milei ha hecho algunas cosas buenas y algunas que no me gustan. Lo bueno está a la vista de todos: agarró un país muy complicado económicamente y logró bajar la inflación. Estoy de acuerdo con el déficit cero, con la baja del gasto público, aunque no estoy de acuerdo con la forma, porque se lo hizo sobre las espaldas de quienes menos tienen. Eso no me parece justo".

En cuanto a la pregunta, apelando a su inclinación política (peronista), sobre si los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner lo representan, Maqueda respondió que no. "Yo me sentí representado por los gobernadores del peronismo de Córdoba, como fueron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Pero no me sentí representado a nivel nacional con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner", subrayó.

Sobre la disputa actual al interior de la Corte Suprema de Justicia, declaró que en el máximo tribunal hay "un alto nivel de enfrentamiento interno, donde no priman tanto las cuestiones políticas, o no priman nada las cuestiones políticas". Además, sostuvo que hay operaciones desde afuera, hacia los miembros de la Corte, como internas, entre sus propios miembros, lo que "es muy malo. Yo nunca he participado de eso ni voy a participar. Sí hoy es público que hay un nivel de enfrentamiento, donde estábamos tres por un lado y uno por el otro", manifestó.

Finalmente, al respecto de los nombramientos que busca hacer el gobierno nacional de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, refirió: "Un juez designado por decreto no es inconstitucional, porque la Constitución lo prevé. Pero lo prevé para los períodos en que no está sesionando el Poder Legislativo; y este es un período donde no está sesionando el Poder Legislativo". Sin embargo, aclaró que un juez designado en ese marco pierde independencia porque sabe que esa designación tendrá que pasar por el Senado. "Y que si no tiene los dos tercios, puede ser removido. Una persona que está en la Corte por un determinado tiempo en esa circunstancia es sumamente presionable. Esté quien esté. Y no habla bien de la independencia del Poder Judicial", culminó.