"Pepita la pistolera" y "bruto con guita": el cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, protagonizaron este viernes un nuevo cruce en redes luego de que la funcionaria saliera a respaldar a su par de Economía, a quien el dirigente social había tildado de "bruto con guita". "Grabois, no vengas con discursos de manual. Para bruto con guita ya te tenemos a vos", disparó. Por su parte, el referente opositor levantó el guante y replicó: "Pepita la pistolera salió a defender al Riqui Ricón que es bobo y cagón, ¡qué ternura!".

El enfrentamiento virtual tuvo su origen a partir de otro cruce tuitero: el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra Javier Milei. La titular del PJ apuntó contra el libertario este jueves en un extenso posteo donde cuestionó su discurso en el Foro de Davos.

"Che Milei, ¿cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el 'libertarismo'?" Era algo así como 'el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y bla bla bla'. Se ve que era pura sanata, porque en este Davos 2025 sólo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales", disparó la exmandataria.

Fue entonces que el ministro de Economía salió a contestarle a la principal referente de la oposición con un posteo donde instaba a la "señora" a "recuperar esa vanidad que nunca le faltó". "Vuelva a escribir usted misma sus propios tuits, que éstos la hacen quedar como una chiquilina que ya no es", chicaneó Caputo. Ahí Grabois decidió salir al cruce con una breve réplica, donde le increpó al funcionario: "Quién te crees que sos, boludazo... Bruto con guita doblemente bruto".

Quien recogió el guante fue Patricia Bullrich, que aseguró que a Fernández de Kirchner y a Grabois "les duele que haya un ministro como Caputo que revirtió el desastre que dejaron". "Se les acabó el negocio de la pobreza: en un año bajó 20 puntos, sin clientelismo ni curros. Y Grabois, no vengas con discursos de manual. Para bruto con guita ya te tenemos a vos", sentenció la ministra.

Eso podría haber quedado ahí, pero Grabois decidió no poner la otra mejilla y contestó: "Pepita la pistolera salió a defender al Riqui Ricón que es bobo y cagón, ¡qué ternura!". El dirigente social continuó su posteo discutiendo el dato de Bullrich sobre la baja de la pobreza. "¿La bajaron 20%? ¿¡What?! ¿Estás mareada, "piba" o no sabés sumar y restar?", chicaneó.

Luego, el dirigente opositor le cuestionó a Bullrich si "cuando va en patrullero no mira a la calle" y subrayó: "Que te contesten los de Chequeado o la UCA. Boludeces en enero no atiendo". "Dicho sea de paso, me venís persiguiendo hace años y no encontraste ni plata ni miedo. Seguí intentando", concluyó Grabois, que se despidió con una posdata donde aseguró que "le dieron ganas de caminar mañana por la calle a ver cómo funciona el Protocolo".

El comentario alude a la marcha federal convocada para este sábado por las organizaciones LGBTQ+ en repudio a las expresiones de Javier Milei, donde ya anticiparon que se sumarán diferentes dirigentes y partidos políticos, además de otras organizaciones sociales y sindicales. Desde el Gobierno en principio aseguraron que operaría sobre la seguridad de la marcha como si se tratara de cualquier otra manifestación callejera, pero las dudas comenzaron a ganar terreno frente a la masividad eperada de la convocatoria.