Hebe Casado respaldó la eliminación de la figura del femicidio que impulsa Javier Milei

La vicegobernadora Hebe Casado manifestó este viernes su respaldo a la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei de eliminar la figura jurídica del femicidio del Código Penal. A su vez, defendió al mandatario nacional de las críticas que recibió por su discurso en el foro de Davos y sus dichos sobre género y abuso sexual infantil y aseguró que “lo sacaron de contexto”. Por otra parte, no descartó pasarse del PRO a La Libertad Avanza.

Casado mantuvo este miércoles una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el que se analizaron temas de gestión y políticos, en la antesala del proceso electoral de este año y en medio de especulaciones sobre un posible acuerdo electoral entre el oficialismo provincial conducido por el gobernador Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza.

En diálogo con MDZ Radio, la vicegobernadora indicó que recién están arrancando las conversaciones respecto a una eventual alianza y manifestó su respaldo al Gobierno nacional. Al mismo tiempo, defendió al presidente tras las críticas que recibió sus declaraciones en el foro de Davos, en el que hizo referencia a la ideología de género y la relacionó con el abuso sexual infantil.

“Sacaron de contexto lo que dijo Milei. Son bastante amarillistas y les encanta el clickbait y entonces sacan de contexto, me ha pasado”, expresó Casado. “Si uno hace un seguimiento exhaustivo de la posición de Javier Milei, creo que es la persona que más defiende las libertades individuales en cuanto a las decisiones personales de opción sexual y de cualquier tipo, siempre y cuando el Estado no financie eso”, agregó.

En el mismo sentido, sostuvo que “ha habido una discriminación positiva frente a ciertos sectores. En esta discriminación positiva ha habido errores y conceptos que han colaborado, por ejemplo, con casos como el de Lucio Dupuy y que a todos nos movilizó en su momento y que tiene que ver con esas discriminaciones positivas”.

Por otro lado, también apoyó la propuesta del Gobierno nacional de eliminar la figura jurídica del femicidio del Código Penal.

“Yo creo que la palabra en particular lo único que está diciendo es que es un asesinato con agravantes y estamos hablando de la igualdad ante la ley. Se asesina a una persona del sexo femenino o masculino, por la situación del asesinato puede tener agravantes. No estoy a favor de las discriminaciones positivas. Creo que lo que hay que aumentar con los agravantes según la situación. Creo que hay que ir por la igualdad ante la ley”, subrayó la vicegobernadora de Mendoza.

Respecto de su reunión con la secretaria general de la Presidencia, Casado resaltó que Karina MIlei es “una mujer muy inteligente, muy agradable, muy empática, muy detallista, muy concentrada en la gestión y con un conocimiento acabado y fino de cada uno de los problemas”.

“Estuvimos hablando más de gestión que de política. El objetivo de La Libertad Avanza es afianzarse a nivel nacional, intentar lograr mayorías parlamentarias en las elecciones intermedias y se van a concentrar en eso en cada una de las provincias y en fortalecer su partido y no depender de otros”, indicó.

Respecto al escenario electoral que se proyecta en Mendoza, la vicegobernadora indicó que “recién se está empezando a hablar, hay que continuar ese diálogo, pero ella dejó entrever que con aquellos gobernadores que han sido afines y que han acompañado la gestión puede haber ciertos acuerdos y que Mendoza es una de esas provincias amigas con las que han trabajado un montón de temas en común y es una de las preferidas, por eso hemos tenido el primer RIGI, la primera privatización de una empresa estatal”.

Advirtió que “una de las cosas que estamos hablando es si a nivel provincial se desdobla o no. Esto va a depender de muchos factores y cómo esté el escenario nacional y el diálogo con Nación. A partir de ahí se determinará si se desdobla o no, si se arma un frente común o no, son varios interrogantes que se empiezan a trabajar a partir de febrero”.

Finalmente, no descartó abandonar el PRO y dar el salto a La Libertad Avanza en el corto plazo. “No está en los planes un paso masivo a La Libertad Avanza, cada uno es una decisión personal. Todavía no la he tomado, no lo he decidido”, sentenció.