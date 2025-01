La CGT afirma que “no hay consenso para convocar a un paro” y apunta al peronismo

Para la CGT, “no hay consenso” para convocar a un paro general contra el Gobierno y acusa la falta de apoyo institucional por parte del peronismo.

Las declaraciones fueron hechas este martes por el titular de la central obrera, Héctor Daer, al término de una reunión de la mesa chica.

“Hoy no hay consenso para un paro, pero tampoco descarto que sea una medida que no se pueda dar en corto o mediano plazo. La dinámica de esto es muy fuerte, es muy grande”, señaló el dirigente, en diálogo con MDZ y un grupo reducido de medios presentes en la sede de la calle Azopardo.

Sobre la falta de apoyos para una medida de acción, el titular de Sanidad atribuyó la responsabilidad a la interna peronista: “Cuando la CGT toma una actitud de confrontación, tiene que tener acumulación política en algún lado. Hoy no hay lugar donde se acumule políticamente nada, porque hay una desintegración política muy grande, el peronismo todavía no ha gestado una opción de acumulación política, lo vemos a diario, y este es el proceso”.

“Vos las medidas contundentes las podés tomar cuando todos los trabajadores acompañan en un proceso. No es fácil el tema. Hay una mirada muy expectante de lo que sucede. Hay sectores de la sociedad que se van a beneficiar en términos de confort porque son una franja de la sociedad y van a poder comprar cosas afuera más baratas, etcétera, etcétera. Y hay otros sectores que son los más vulnerables, que son los que tienen ingresos vivos, etcétera, etcétera, que son los más perjudicados”, agregó.

Daer enfatizó que “las acciones las tienen que definir las organizaciones sindicales porque las acciones las llevan adelante los trabajadores, no las llevan adelante los que opinan. Por eso cuando vos me planteaste, algunos dicen que dormimos la siesta, laburamos todos los días, los compañeros van a trabajar todos los días y uno trata de ir resolviendo las coyunturas. La CGT no discute salario, la CGT discute política”.

“Ahora, vos para discutir política tenés que decirle a los compañeros, compañeros vamos a discutir por este tema y esto lo tenés que acumular políticamente en algún lado. Si no, no sirve de nada”, completó el concepto.

Topes en las paritarias: “Va a traer conflictividad sectorial”

La CGT no prevé convocar a un paro general contra el Gobierno.

Héctor Daer cuestionó la decisión del gobierno de no homologar las paritarias que superen el aumento mensual del 1%.

“Ni siquiera tiene un concepto liberal, ¿no? Porque no se puede ser liberal para los precios e intentar congelar los salarios. Lo único que puede pasar es que tengan temor al consumo y que estén restringiéndolo, que ya el ancla no les alcance con el dólar, sino que el ancla sea una recesión insoportable”, señaló el dirigente, quien aclaró que “cada gremio es autónomo y sabe hasta dónde puede y hasta dónde no puede”. “Esto va a traer conflictividad sectorial. Vos no podés liberar los precios y tabicar los salarios”, subrayó.

“Respaldamos a todos los gremios que estén en lucha, esto es permanente y gestionamos y acompañamos esos procesos, pero el mapa heterogéneo de actividades también te da de que vos para fortalecer una acción tenés que hacerla con objetivos que sean los más universales posibles”, reforzó el referente de la CGT.

Consultado sobre si la central obrera está teniendo una conducta pasiva con la gestión de Javier Milei, respondió: “No sé por qué lo dicen, porque los que frenamos la ley ómnibus fuimos nosotros, los que evitamos la destrucción de las organizaciones sindicales fue laburo nuestro, tanto en comisión como político en el congreso, y utilizamos los tres instrumentos que dijimos que íbamos a utilizar. Las medidas de acción directa, cuando nos movilizamos, cuando hicimos paros, etc. La justicia, que es la que nos permitió dar de baja el capítulo 4 del DNU, que es la única parte del DNU que no está vigente”.