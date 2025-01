Hebe Casado apuntó contra "antimineros" tras los ataques en Uspallata: "Son grupos violentos"

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, habló con MDZ Radio 105.5 FM y se expresó con firmeza sobre lo ocurrido el pasado viernes en Uspallata durante la apertura de la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros. Casado señaló que estos episodios reflejan una oposición sistemática a la minería en la provincia y cuestionó a los sectores involucrados, a quienes calificó como "antimineros" y no como ambientalistas.

"Está visto por las últimas actitudes y acciones de gente que es antiminera. Nos plantearon que había que hacer minería dentro de la 7722, que la 7722 no se toca (...). Todo lo que se está haciendo se está haciendo dentro de la ley y, sin embargo, van y se manifiestan de forma violenta. Porque a mí no me digan que un manifestante pacífico lleva una molotov en el bolsillo por las dudas. Son antimineros, no hay otra definición para esta gente", declaró la vicegobernadora.

La presencia de miembros de la UOCRA también sumó complejidad al conflicto. Según Casado, estos trabajadores acudieron para apoyar la apertura de la oficina y "se defendieron de que no los prendieran fuego" frente a las agresiones de los manifestantes. Para ella "hay dirigentes que han hecho politiquería barata con esto, (...) en contra de los beneficios de la provincia y de la generación genuina de trabajo".

Además, Casado comparó el desarrollo minero en otras provincias con la situación de Mendoza, argumentando que la resistencia a la minería limita el progreso. "Tenemos que tener un poquito de orgullo los mendocinos de que tenemos recursos naturales para explotar (...). Vemos a nuestros vecinos de Neuquén con Vaca Muerta, San Juan con los miles de millones de dólares que empieza a recibir por la minería que sabemos que se derraman a todos los sectores de la sociedad. Impedir eso es dejar a Mendoza chata y ver cómo otras provincias crecen con los mismos recursos", sostuvo.

Respecto a las preocupaciones sobre el impacto ambiental, como el temor a la contaminación del agua en Uspallata, Casado desestimó esas afirmaciones y las calificó como "falacias" y "eslóganes vacíos". "Son argumentos fantasiosos llevados adelante por personas que lo único que quieren es impedir el progreso en Mendoza", aseguró.

Casado vinculó los incidentes en Uspallata con la "la agenda woke" y destacó la influencia de ciertas minorías en la presión social. "Tiene que ver con la corrección política, con ciertas minorías que son demasiado ruidosas (...). Muchos están financiados por ONG y lucran de esa forma", afirmó, alineándose con el discurso del presidente Javier Milei en esta materia.

La oficina de la Cámara de Proveedores Mineros, en el centro del conflicto, representa un paso en el camino hacia el desarrollo de San Jorge, que aún debe superar múltiples instancias legales y técnicas para su aprobación. "Si pasa todos esos pasos que dice la ley, se llevará adelante, y si no, no", dijo Casado, reafirmando que todo avance debe respetar el marco normativo.

