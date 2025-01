Extraordinarias: sin margen de error, el Gobierno retoma las reuniones con la oposición

Tras una semana de pocas reuniones, el Gobierno pretende acelerar las negociaciones en el Congreso y lograr consensos que le permitan aprobar el temario de sesiones extraordinarias. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibirá el martes a los jefes de los bloques dialoguistas para avanzar en las principales inquietudes que hacen tambalear los principales proyectos.

La Casa Rosada reconoce con resignación que la eliminación de las PASO no es factible a la fecha, debido a que la mayoría de los espacios se niegan, por lo que confían en que no revestirá de complicaciones su suspensión por un año, para su posterior reforma. Será una forma de lograr el acompañamiento de la UCR y el PRO que han necesitado en múltiples ocasiones esta herramienta electoral. En Balcarce 50 esperan que el peronismo se incline para la suspensión, de acuerdo con los primeros contactos que existieron con el bloque K.

La intención del Ejecutivo es que se realicen las comisiones entre el 4 y 5 de febrero para dictaminar y luego llevar la reforma política/electoral (incluye el financiamiento de los partidos políticos) el jueves 6 al recinto de la Cámara Baja.

A su vez, se pretende convocar a otra sesión en la segunda semana de febrero para debatir “el resto de los proyectos”, como Ley de Reiterancia, Ley Antimafia, Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y Juicio en Ausencia (los pliegos de la Corte Suprema ingresan por Senado). Sigue siendo una incógnita en cuál de las dos sesiones se tratará el proyecto oficial de Ficha Limpia.

En el Gobierno buscan que el temario que ingresa por Diputados se termine votando el jueves 12 y así respetar los plazos reglamentarios para que el Senado los trate en sesión el 19 0 20 de febrero, al filo del final de las sesiones ordinarias. Sin embargo, la rigurosidad y la celeridad en Casa Rosada rondan en torno a la reforma electoral, no tanto al resto de los expedientes, por lo que no desestiman continuar con esos debates en la reanudación del periodo ordinario, en marzo.

Se mantiene el hermetismo con los pliegos a la Corte Suprema

El juez Ariel Lijo, candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia.

Los principales estrategas del Gobierno sostienen que la idea es aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros de la Corte Suprema, pero no confirman que estén garantizados los votos en ninguno de los dos casos.

Si bien existen las conversaciones debajo de la superficie con el peronismo, los libertarios no confirman que puedan ceder en la ampliación de la Corte, exigencia del kirchnerismo. Tampoco quieren cambiar a García Mansilla por una mujer, siendo otra de las condiciones para acompañar los pliegos. En el medio está la negociación por la designación del procurador y los 150 pliegos de jueces, defensores y fiscales.

“Lijo y García Mansilla serán miembros de la Corte, pase lo que pase”, aseguraron funcionarios de renombre en Casa Rosada, aludiendo a la posibilidad de obtener consensos para uno de los postulantes y nombrar al otro por decreto.

Con respecto a estas negociaciones, el jefe de la bancada peronista, José Mayans aseguró a Radio Perfil que “no existe acuerdo político”. “Estamos hablando de un procurador general que no ha sido propuesto, un defensor público general que no ha sido propuesto tanto es así que la propia vicepresidente no está de acuerdo y prácticamente la quieren sacar del lugar para el que la votó el pueblo argentino".

"Cuesta mucho llegar a un acuerdo si no se tratan los temas centrales. Ellos dicen que tienen que ser los dos o nada. Bueno, 'los dos o nada' es nada", señaló el senador kirchnerista.