Miguel Pichetto: “Ficha Limpia les va a resultar difícil”

Miguel Pichetto reconoce que tiene una complicación con las vacaciones: “Tengo un problema con el tiempo, le tengo miedo al vacío”. Este verano, sin embargo, no va a hacerse tanto drama porque el Congreso ya está activo con la convocatoria a sesiones extraordinarias que decretó Javier Milei.

En diálogo con MDZ, el presidente del bloque de diputados de Encuentro Federal cuestiona la estrategia parlamentaria del Gobierno, advierte sobre las medidas que puede implementar Donald Trump en Estados Unidos y analiza el futuro electoral, con una sentencia clara sobre Mauricio Macri: “Tal vez las circunstancias políticas le obligan a jugar electoralmente”.

-Se viene un verano con extraordinarias.

-Esta semana habrá movimientos y en febrero más decididamente. En lo que corresponde a la Cámara de Diputados hay tres temas que son importantes, que tienen que ver uno con la política, que tiene que ver con eliminación de la primaria. Eso me parece que es un tema de mucha densidad. El otro tema es Ficha Limpia, otro tema de debate y de discusión que quedó suspendido el año pasado.

-¿Hay alguna chance de que Ficha Limpia se convierta en ley?

-No sé cómo estará el número ahora.

-No estoy preguntando ideológicamente, sino a alguien que contando números en las bancas lo hace con ojos cerrados.

-Creo que les va a resultar difícil, porque eso también es un tema electoral que requiere la mitad más uno, o sea, mayoría absoluta en términos parlamentarios. Lo mismo que la eliminación de la primaria. Yo tengo una mirada personal respecto a la primaria, que es un cuerpo extraño en el sistema electoral que lleva a los ciudadanos argentinos a un desgaste extraordinario. Incluso hay algunos gobiernos provinciales que clavan en un año ocho elecciones. Y hay una experiencia realmente muy poco conveniente con la primaria que puede modificar el esquema económico de un país.

-Ya pasó dos veces y la última con Macri, costosísimo para la Argentina.

-Exactamente. Estaba a 20 el tipo de cambio y se fue a 40 después de la derrota de la primaria. Y esa la viví en términos personales. Después cuesta mucho, además, remontar una elección de cara a octubre. A pesar de que hicimos un esfuerzo y que determinó que nos fuéramos a la casa con el 41% del electorado, no se pudo modificar ese cuadro. Haber perdido la primaria por 22 puntos fue un hecho realmente muy negativo para la economía y también para la política, para hacer un esquema más equilibrado.

-¿Qué quiere Milei del Congreso?

-Lo que quiere lo está haciendo. No va a mandar ninguna ley de Presupuesto. Quiere un componente de discrecionalidad para todo este año, por lo menos para el año electoral. Y fundamentalmente plantea la adhesión de algunos temas, pero tiene una mirada siempre despectiva y negativa del Congreso. Milei podría haber tenido, si hubiera hecho una política de acuerdos y de diálogo razonable, mayoría parlamentaria hoy en las dos Cámaras. Sin embargo, lo que tiene es una minoría de bloqueo.

-Hay muchas cosas que están pasando por primera vez en la historia con este gobierno que no habían pasado. Este gobierno es distinto de los gobiernos anteriores. Pero hay un punto que tampoco no pasó nunca y es tantos años sin una ley de Presupuesto.

-Bueno, es el segundo año consecutivo que no tenemos ley de Presupuesto.

-Estaríamos reconduciendo el presupuesto del año 23, un presupuesto que tiene casi 280% de inflación.

-Es totalmente absurdo y disparatado. Y creo que, además, desde el punto de vista de la lectura de inversores o una mirada externa de la viabilidad institucional del país, creo que por ese lado, pierde. Por el lado práctico de tener discrecionalidad, eso lo puede ayudar. ¿Cuál es el planteo del Gobierno? Bajar la inflación. Esa es la bandera para el proceso electoral de octubre. Bajar la inflación, si es posible, a uno o medio punto, llegar a esa fecha con una inflación muy notablemente a la baja. Significa un punto a favor del gobierno frente a un proceso anterior que iba a una mega inflación y a un proceso muy complejo en términos de de la situación económica. Ahora bien, aparecen hoy en la economía argentina, además de la macro y de la inflación que son logros, algunos problemas que me parece que hay que tomar nota. La Argentina hoy es cara, muy cara. La sobrevaluación del peso ha sido notable. Casi un 140% frente a la devaluación de Brasil del 28%. Coloca a las exportaciones argentinas en términos de debilidad y fundamentalmente empiezan a aparecer sectores exportadores muy potentes de la Argentina, que hace a la construcción de divisas en el Banco Central, que son los sectores agroindustriales que tienen un dólar muy bajo. ¿Hay una alternativa? Bueno, hay que bajar retenciones para tratar de volver a recuperar competitividad. Si no, hay que colocar un tipo de cambio que sea más competitivo. Pero si va por el camino del aumento del tipo de cambio, eso le mueve la inflación para arriba. Por lo tanto, el gobierno va a tratar de mantener la inflación a la baja y va a tener que ver cómo transita este tiempo con los sectores económicos. Empieza a ver también problemas en la Unión Industrial frente a este modelo de apertura. Hay mucha preocupación. El otro día (Federico) Sturzenegger abrió la vía de exportar chatarra. Es un dato complicado, cuando en general la chatarra iba para la producción interna de acero y fundamentalmente el aporte a una gran empresa argentina que fabrica caños de punto.

-Da la sensación que aquí hay algo con lo que no se puede negociar porque mover el dólar hoy es complicado este objetivo de inflación

-De acá a octubre yo creo que esta política la van a mantener a rajatabla. Ahora hay que resolver algunos otros temas. Hay un dato muy complejo. Yo comparto la idea de la libertad, de alentar el trabajo privado, pero si uno mira la política americana hoy con Trump en el poder se viene un modelo altamente proteccionista, con aranceles, que es todo lo contrario de la política de apertura de Sturzenegger.

-Es que Trump no es Milei.

-Trump no es Milei ideológicamente. Y Trump dijo algo que nos puede complicar en términos del futuro inmediato que tiene que ver con el valor del petróleo. Voy a poner en marcha, dijo, con toda la energía la producción de petróleo. Está mirando para bajar y abaratar los costos del energéticos y bajar el precio del petróleo. Eso me parece que es un desafío del gobierno americano, que puede tener una implicancia para la Argentina, fundamentalmente para Vaca Muerta, que tiene que tener un barril alto y un costo del gas alto para poder hacer la extracción por fractura y ser medianamente competitivo. Entonces acá hay variables en donde el gobierno americano, que se pone siempre como ejemplo y a Trump como la figura central, indudablemente implementa una política de protección a la industria, de recuperación incluso de inversiones que se hicieron en México o en China. Y fundamentalmente va a haber una política migratoria tendiente a no hacerse cargo de los pobres de México, de El Salvador, de toda Latinoamérica. Entonces no hay consistencia en este plano. Yo veo el modelo de Martínez de Hoz del 78 al 80, donde también tenían un dólar extremadamente bajo, en donde se jugó con el esquema de importaciones libres, que provocó un impacto muy fuerte en las empresas. Ayer me dieron un dato realmente notable y es que por primera vez la producción de pera y manzana se va a empacar con caja de cartón que se compraron en Chile. Estoy poniendo un tema como ejemplo. El otro día me comentaba un empresario del papel de una fábrica que hacía cuadernos de distinto tipo de hoja y de calidad, tenía 200 trabajadores, cerró y se quedó con una secretaria y el contador. ¿Y qué hace? Envía el pedido a China y sigue trabajando, se reconvirtió. La empresa es una empresa importadora y en el medio se perdió empleo.

-Vamos a volver al Congreso. Vos presidí un bloque…

-Heterogéneo...

-Que es un milagro, diría. ¿Cómo se hace para que estén desde (Emilio) Monzó hasta (Florencio) Randazzo, desde Margarita (Stolbizer) hasta (Ricardo) López Murphy y que estés vos en el medio?

-Creo que todos nos respetamos, que abrimos un espacio donde sabíamos de las diferencias y siempre tratamos de unificar los criterios. Y requiere también el esfuerzo del debate interno. Abrir un camino de una mirada republicana que se diferencia de Unión por la Patria y y trabajar también para hacer aportes al Gobierno. Yo siempre menciono que el Gobierno no valora adecuadamente lo que hizo el Congreso frente a un gobierno de minoría sin precedentes en la política institucional argentina.

-Esta minoría es mucho más minoría que la que tuvo Macri.

-Macri había armado mayoría parlamentaria tanto en la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Yo presidí el bloque Federal en el Senado y le dimos una mano para la gobernabilidad. Pero a pesar de que esto es minoría, el Congreso está mucho mejor de lo que algunos periodistas opinan. Hay un principio de responsabilidad de darle al Gobierno los instrumentos que el gobierno requería, a pesar de que del otro lado lo único que hubo es agresión, tratar de devaluar, agredir, con cosas muy fuertes, muy groseras al Congreso y a los diputados y senadores. A pesar de ese clima, el Congreso le votó al Gobierno la ley Bases y el capítulo fiscal.

-Uno puede entender eso en el Milei inicial, que estaba entre comillas, aprendiendo políticamente quizás de la materia que menos entendía que era práctica parlamentaria. Ahora hace un año que aprendió. Pasó un año.

-Sí, el Gobierno tiene una experiencia. Además, tiene nombres como Guillermo Francos, que tiene ductilidad. Es un hombre con sentido práctico. Yo tengo diálogo. Yo no fui a la reunión del día martes por una cuestión de ubicación geográfica. Yo estaba de acuerdo totalmente en hacer la reunión en el ámbito de la Cámara de Diputados. Hablé con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y le dije que no tengo ningún problema en avalar esta convocatoria y asistir en la medida que se haga en su despacho. No tengo nada que hacer yendo a la Casa Rosada, donde indudablemente van los oficialistas. Entiendo lo que es la simbología de una foto en donde me siento en una reunión con el bloque del PRO y el bloque del radicalismo, que hoy están consolidando una alianza por lo menos muy firme.

-¿Estás hablando con Mauricio Macri?

-Siempre hablamos y la última charla que tuve fue para las fiestas, pero fue un saludo protocolar.

-¿Pero tienen diálogo político?

-Sí, tengo diálogo político. Siempre converso con él y le doy mi mirada, mis reflexiones.

-¿Qué quiere Macri?

-Lo que debe querer, supongo, porque esto no lo hablé en el terreno de lo que se desea en política, que a veces lo que tenés siempre es una gran frustración a lo que deseás. Es jefe de un partido, que es el PRO, que le dio el apoyo no solamente electoral, sino también que puso su buena fe en el apoyar las medidas del gobierno, bloquear el aumento de los jubilados que para el PRO en la capital es un hecho complicado. Y haber también bloqueado el tema universidades donde gravitan también los jóvenes. Pero eso fue un esfuerzo del PRO y fundamentalmente de Mauricio Macri para apoyar al gobierno. Y el Gobierno a veces no le responde.

-Después de eso fue cuando se cansó de comer milanesas en Olivos.

-Yo ese detalle no lo conozco. Y Milei, en general habla bien de Macri. Creo que al Gobierno le convendría, por supuesto, en términos electorales, para esta elección de medio tiempo, hacer una alianza con el PRO.

-Le conviene eso, pero la Ciudad de Buenos Aires se está planteando hoy como la gran batalla.

Pichetto reconoce que conduce un bloque "heterogéneo".

-Ahí Jorge Macri está llevando adelante una cuestión hasta de hasta casi de guerra personal, con Mauricio atrás.

-Percibieron algo en el camino. Percibieron que el Gobierno iba por la Ciudad. Las acciones en el ámbito de la Legislatura, algunos discursos, la posibilidad de ir por el poder y también de derrotar al hombre que, como Mauricio Macri, compite en un electorado de sectores liberales. Siempre la lógica del poder indica que para el gobernante de turno tiene que liquidar al antecesor, liquidarlo en términos electorales y políticos. Eso pasó con (Carlos) Menem y (Antonio) Cafiero.

-Vos que venís del peronismo esa la conoces de memoria.

-Conozco, claro que la conozco. Y eso pasó con (Néstor) Kirchner y (Eduardo) Duhalde. Nada se resuelve definitivamente en el liderazgo si sigue subsistiendo el liderazgo anterior o si todavía gravita en la opinión pública. Para eso hay que ganarle. Creo que hay algo de esa lógica en ese pensamiento. El PRO va a ir con una elección diferenciada, también es un riesgo adelantarla a junio y luego también competir en octubre ya para la senaduría y los cargos nacionales. La única figura importante del PRO en el esquema electoral sigue siendo Mauricio Macri. ¿Macri para las dos elecciones? Me parece que es un escenario difícil.

-Bueno, Jorge Macri lo ha mencionado como candidato a senador.

-Sería razonable, porque además sería defender la Ciudad, que el PRO viene gobernando desde hace 16 años, medianamente de manera razonable y sería lógico que defendiera ese territorio. Ahora desde el Gobierno miran la Ciudad con mucho interés y con muchas ambiciones de dominarla y ganar. Hay algunas figuras importantes de gobierno, como el caso de Karina Milei, que tiene una decisión aparentemente de impulsar una lista propia. En la Legislatura hacen lo contrario a lo que hace el PRO en el ámbito de la Cámara de Diputados. No le dejan pasar una. Tal vez las circunstancias políticas le obligan a Mauricio Macri a jugar electoralmente. Había un viejo dicho de Menem de que el que había sido Papa no podía ser cura, pero en la política, si vos querés...

-Ni Menem la cumplió porque fue senador.

-Lo hizo en defensa propia también, pero bueno…

-Y vos lo ayudaste mucho.

-Yo lo ayudé, lo ayudé porque siempre creo que a los presidentes hay que buscarle un espacio de preservación. Hay un hecho reciente extraordinario, pero para algunos medios de comunicación en la Argentina y algunos opinólogos es aberrante. Joe Biden le dio el indulto a su hijo, que estaba en una causa muy complicada, e indultó a funcionarios de su gobierno, entre ellos a Faussi, que había sido el jefe de la Salud Pública en temas de la cuarentena y el Covid. En Estados Unidos, el país señero de la democracia, ya existía este precedente de los indultos con (Richard) Nixon, que había sido imputado por el caso Watergate. Había puesto espías de la CIA en la sede del Partido Demócrata. Nixon era un obsesivo que ganaba cómodo esa elección, pero quería saber la estrategia del Partido Demócrata. Una cosa… Pero Gerald Ford, que asume la presidencia, le da el indulto antes de que se suba al avión yendo a California. Y ahora Trump indulta a 1.500 personas que tomaron el Capitolio, con hechos de grave violencia el día que él perdió las elecciones. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué hay que utilizar la herramienta del indulto? No lo sé. Hay que dejar funcionar el sistema de poderes. Hay que estructurar un sistema también que cuide a los presidentes en lo que significa los actos de gestión y de gobierno, porque acá hay muchos que corren a Comodoro Py frente a acciones de gobierno. Ojo, si hay un beneficio de carácter personal se puede acreditar un hecho de corrupción procede la denuncia. La Corte Suprema ha resuelto dos temas de la misma naturaleza de una manera bien una y otra manera mal. En la causa dólar futuro lo resolvió correctamente, en la del memorándum, que es un acto de gobierno, equivocado. Yo creo que fue un error desde el punto de vista de la política exterior.

-¿Moralmente no es la peor causa que enfrentó Cristina?

-Es una causa compleja, pero en realidad es un acto de gobierno validado por el Congreso.

-No la mencionamos a Cristina todavía en esta charla. El peronismo está con la menor cantidad de gobernadores en mucho tiempo.

-Sí, y además algunos están jugando muy cerca de Milei. Y han dado mayorías o han dado votos para el bloqueo de temas que el Congreso

—¿Qué más hay en el peronismo?

-Yo lo que veo es que el escenario del kirchnerismo, peronismo, está como vos decís, liderado por ella. No ha surgido todavía un líder de ese sector que pueda pueda ponerse a la par de ella. Esta es la realidad. Ahora, yo creo que hay que construir un espacio por el centro con el peronismo que yo denomino peronismo federal, con otros sectores de la vida pública, un espacio republicano, federal, capitalista, productivo, de defensa de los intereses nacionales. Todo lo contrario a un esquema de libre importación, de entrada de los chinos para depredar las industrias.

-También contrario a casi todo lo que propone Cristina.

-Por supuesto que en contra. Yo creo que hay que tener una identidad propia y hay que armarlo. Ese espacio es posible armarlo. Yo tengo confianza que se puede armar y hay tiempo. Milei fue un producto que surgió en los últimos diría 12 meses del 22 al 23.

-También Cristina cerró una fórmula en el 2019 un ratito antes del cierre.

-Con un candidato inviable en términos de la presidencia, que nunca había ganado una elección.

