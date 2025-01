“Había presión de Karina Milei”: Marcelo Longobardi reveló los detalles de su despido de Radio Rivadavia

Tras su escandalosa salida de Radio Rivadavia, el periodista Marcelo Longobardi salió a brindar más detalles sobre su polémico despido. A fines del 2024 el reconocido conductor había denunciado “aprietes” y “censura” del gobierno de Javier Milei, y ahora redobló la apuesta.

El comunicador rompió un largo silencio respecto a su desvinculación de la emisora días después de conocer que Ignacio Ortelli será el nuevo conductor de Esta Mañana. Se trata del programa que él mismo conducía de lunes a viernes en la franja horaria de 6 a 9 hs.

Sigue la polémica por el despido de Marcelo Longobardi de Radio Rivadavia

Sin embargo, el tiempo no calmó las aguas y Longobardi volvió a denunciar la supuesta influencia que ejerció el Gobierno nacional sobre Radio Rivadavia. De acuerdo a su denuncia, fue la causa por la que terminaron despidiéndolo.

En diálogo con “Algún día lo sabrán”, por el canal de YouTube de Cenital, el conductor reveló: “Karina Milei ejercía una presión sobre mi radio”, información que le habría confiado el propio dueño de Rivadavia, Marcelo Figoli.

“Me lo confesó en el sentido de decir ‘bueno no te preocupes’”, aclaró. Pero los supuestos mensajes de la órbita libertaria terminaron generando un clima de trabajo que se tornó cuesta arriba para el periodista.

“Después armó toda una atmósfera complicada con Johnny Viale, con muchos insultos de parte de Milei”, confesó y remató: “Milei me llegó a llamar a mí y a Carlos Pagni hijos de puta”

La historia del conflicto

Longobardi coronó el 2024 siendo desvinculado de la radio por motivos que él denunció que no eran “estrictamente laborales” sino “aprietes del Gobierno”. La carta documento que le llegó al periodista argumentaba su despido por la “falta de presencialidad”, dado que reside en Miami, y cuestiones de audiencia.

Sin embargo, según el conductor, el motivo de su baja sería una negociación entre la emisora y el gobierno de Javier Milei, a raíz de su crítica postura hacia la administración libertaria. Envuelto en bronca, en su momento declaró que el argumento de la presencialidad es “ridículo, inverosímil y sin sustento”.

Pese a que su postura crítica le habría provocado la salida de Rivadavia, en el último tiempo Longobardi profundizó sus dardos hacia el Gobierno nacional incluso en un momento insólito. Fue tras el velorio de su colega, Jorge Lanata, que volvió a apuntar hacia el líder libertario.

Aunque estaba de luto, expresó en los medios que en el último tiempo Lanata y él se unieron por el fuerte ataque que recibe el periodismo por parte de Milei. En este sentido, el periodista volvió a disparar una advertencia por el rumbo que podría tomar el país bajo la conducción libertaria.

"Todo el mundo sabe que he tenido con él rispideces (Lanata), que por supuesto no tienen hoy en día la menor importancia. Tuvimos una nota juntos, creo que fue finales de mayo o principios de junio, cuando comenzó el ataque sistemático de Milei al periodismo profesional, porque una cosa es criticar a un periodista por un tema particular, y otra cosa es un plan del ataque sistemático a una profesión", lanzó el periodista.