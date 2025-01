Tras el robo al ministro bonaerense, Ramiro Marra fulminó la gestión de Kicillof: "Inútil"

Tras los tensos diálogos entre la Ciudad de Buenos Aires y Provincia por la inseguridad en el conurbano, trascendió que el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, fue asaltado en las últimas horas. Frente a este panorama, el legislador libertario Ramiro Marra saltó contra el gobernador Axel Kicillof.

El funcionario de la provincia, que vive en Haedo, fue víctima de un violento robo en la localidad de Ramos Mejía, tras asistir a un restaurante para celebrar su cumpleaños. Los hechos tuvieron lugar este martes por la madrugada, mientras se encontraba junto a su esposa, madre y una amiga de la familia.

"Kicillof es tan inútil que no puede cuidar ni a sus ministros. Patético", disparó Marra a través de su cuenta de X (ex Twitter), al compartir la noticia sobre el robo que sufrió Marinucci. De hecho, una hora ante había señalado el legislador para "evitar que CABA se vuelva tan peligrosa como PBA, el orden y la seguridad deben ser pilares fundamentales de la gestión de Gobierno. No se puede gobernar siendo tibio frente a los delincuentes".

El tuit de Marra contra Kicillof.

Esto tiene lugar tras la reunión del lunes que tuvieron los ministros de Seguridad de la gestión porteña, Waldo Wolff, y del líder de la cartera bonaerense, Javier Alonso. Fue a partir de este encuentro que se acordó abrir una mesa de diálogo para trabajar esta problemática a fondo.

Seguridad: las tensiones entre Ciudad y Provincia

De cualquier modo, y a pesar de que el trato habría sido cordial, momentos antes de esta reunión ambos bandos se enviaron una serie de indirectas. Wolff había señalado que tiene diálogo técnico pero no político con su par provinciano, y criticó la gestión de la jurisdicción vecina frente a la cantidad de policías de la Ciudad que han sido asesinados en Provincia.

El ministro de Kicillof, luego, señaló: "La buena predisposición para trabajar la tenemos. Ahora, para chicanas no". El jefe porteño, Jorge Macri, respondió: "Volvemos a pedirle al Gobierno de la Provincia que no mire para otro lado y que estamos a disposición para trabajar de manera conjunta como lo hacemos siempre, tomando las decisiones que hagan falta".