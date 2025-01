Extraordinarias: a Javier Milei le interesan tres temas, pero no tiene los votos aún

Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias para la próxima semana pero, todavía, no tiene los votos garantizados para los tres temas que más le interesan. Ellos son: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); Ficha Limpia y los pliegos para la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En medio de los enfrentamientos a cielo abierto entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), el partido que conduce Mauricio Macri se sumó al reclamo opositor por la ausencia del Presupuesto 2025 dentro de los temas habilitados a tratar.

Finalmente, este lunes se oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias. Milei habilitó al Congreso a sesionar entre el 20 de enero y el 21 de febrero. Más allá de que algunos de los temas cuentan con la venia de la oposición, la decisión despertó críticas en todo el arco político.

Por caso, los radicales díscolos salieron a cuestionar al Gobierno la ausencia del Presupuesto en el temario. Acusaron al Gobierno de usar los fondos del Estado “en la clandestinidad” y de montar un “show”, al incluir temas sobre los que ni siquiera hay proyectos presentados.

El PRO no se quedó atrás y, en medio de los tironeos con el partido oficialista por cuestiones electorales, también salió con un duro comunicado. “Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta”, reza el texto impulsado por Macri.

Encuentro Federal, bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, merece párrafo aparte. La bancada variopinta tampoco está pasando su mejor momento con el Gobierno: un sector del bloque plantea no dar quórum en extraordinarias, justamente, por la exclusión del Presupuesto.

En UP “analizan todo”. Según dijeron a MDZ, “cayó muy mal la convocatoria a extraordinarias sin el Presupuesto. Se toma casi como un insulto o tomada de pelo al Congreso”. Cuesta imaginar que se ausenten en las extraordinarias, sobre todo porque hay temas que le interesan, pero tampoco lo descartan de plano.

Ante un panorama en el que el Gobierno se encuentra en franca minoría en ambas Cámaras, cada ausencia y rechazo cuenta. Y mucho.

¿PASO sí o no?

En medio del clima caldeado, y tras su intento fallido durante el debate de la Ley Bases, LLA vuelve a la carga con la eliminación de las PASO. Bajo el argumento del elevado costo fiscal y el poco uso que se les dio a las primarias desde su implementación, en 2009, los libertarios decidieron avanzar con su propuesta, pese a que ya se puso en marcha el año electoral. Hay una norma no escrita que indica que, en años de elección, no se modifican las reglas del juego.

Así las cosas, los libertarios ponen fichas en Unión con la Patria. Tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa están interesados en acompañar al oficialismo en este tema. Más allá de que los diputados que responden a ambos dirigentes representan buena parte del bloque peronista, lo cierto es que el tema divide aguas puertas adentro.

Por caso, aquellos diputados que en sus provincias no son oficialismo y que no son kirchneristas/massistas no quieren someterse a la lapicera de la presidenta del PJ. Un ejemplo es el santafesino Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita. Él ya salió públicamente a decir que rechaza la medida. Y no sería el único. “Varios vamos a votar en contra”, le dijeron a MDZ. Guillermo Francos es de los que busca votos para eliminar las PASO. Foto: NA.

Si Germán Martínez lograra alinear a la tropa, el oficialismo contaría con 99 votos de UP más los 39 de LLA serían suficientes para avanzar con la media sanción. Pero, de haber bajas como la de Toniolli, probablemente Milei deba echar mano en otros bloques para reunir los 129 votos necesarios.

Por todo esto, más allá de que el Gobierno puede contar con algún que otro monobloque o incluso con los diputados que, independientemente del bloque en el que se encuentren, responden a gobernadores que están a favor de la eliminación de las PASO, habrá que ver qué hacen el PRO y el bloque UCR que conduce Rodrigo de Loredo. Hasta hace no mucho, rechazaban la propuesta. Ahora, la “analizan”. En ambos espacios hay voces a favor y en contra.

Un plan B que estaría barajando el Gobierno es ir por la suspensión de las PASO. Quizás, esta propuesta intermedia reúna los votos y los libertarios se den por satisfechos.

¿Cristina candidata?

“¿Hará zafar a CFK?”, se preguntan algunas fuentes parlamentarias al hablar del proyecto de Ficha Limpia que el Poder Ejecutivo sigue sin presentar. El oficialismo recogió el guante tras haber sido acusado de mantener un “pacto con el kirchnerismo” luego de vaciar la última sesión del año, en la que se iba a votar el proyecto de Ficha Limpia del PRO.

Ese día, desde algunos sectores de la oposición acusaron desde el recinto a los libertarios de hacer trastabillar la sesión, para no bajar del ring a la presidenta del PJ y polarizar con ella durante la campaña. Es que, de sancionarse la medida, la exvice no podría ser candidata a ningún cargo nacional por estar condenada por delitos de corrupción en segunda instancia. Silvia Lospennato fue una de las principales impulsoras del proyecto de Ficha Limpia que se cayó en noviembre. Ahora se espera un proyecto nuevo. Foto: X.

El día de la sesión que no fue, el Gobierno también recibió fuertes críticas en las redes, mundo que Milei “monitorea” constantemente. Por todo ello, el mismo Presidente anunció que enviaría un proyecto superador al del PRO, que redactado con la colaboración del abogado Alejandro Fargosi. Lo cierto es que, hasta ahora, el texto se desconoce. Y más de un diputado sospecha de que este podría incluir algún “artilugio” para que CFK pueda ser candidata.

De todas formas, cuesta imaginar que el Gobierno se exponga a ser acusado, una vez más de tener un pacto con el kirchnerismo, sobre todo cuando los votos en el Senado, a diferencia de Diputados, difícilmente estén.

Agenda judicial

El otro tema que urge al oficialismo es el de los pliegos de García-Mansilla y Lijo. Este último ya tendría las 9 firmas para ser llevado al recinto. La novena firma fue nada menos que de la senadora de UP Lucía Corpacci. Señal de CFK de que están dispuestos a negociar con el oficialismo un paquete de nombres más amplio. Quieren participar no solo de los nombramientos de las dos vacantes para la Corte, sino también, tener injerencia en el nombramiento del próximo Procurador de la Nación y en los casi de 150 pliegos de jueces federales que el PEN se comprometió a enviar en noviembre pasado. Los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla están en el centro de la discusión política. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

En las últimas semanas, en Casa Rosada dejaron trascender que podrían hacer a un lado el pliego de García-Mansilla y avanzar con el de Lijo, pese a que durante todo el año la postura libertaria fue “los dos o ninguno”. Días después, el propio Guillermo Francos salió a ratificar que seguía vigente la idea de nombrarlos a los dos.

Aun así, resta saber qué hará el grueso del PRO y de la UCR para ver si LLA tiene los dos tercios que se requieren para que el candidato de Milei prospere en la Cámara alta. Los pocos senadores amarillos y radicales que se pronunciaron, lo hicieron en contra del magistrado.

Como fuere, la inclusión de los pliegos en el temario es una señal de que el Gobierno está dispuesto a seguir negociando los nombres de los cortesanos, en lugar de nombrarlos por decreto.