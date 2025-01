Otro golpe en la interna libertaria sacude un lugar clave de Buenos Aires

Las advertencias que suelen realizarse en privado nunca se toman en cuenta. Solo en algunas oficinas de la Casa Rosada y el Congreso advierten el próximo escollo que deben sortear para no quedar atrapados, como lo están ahora con el PRO, con sus nuevos aliados en el poder.

Ayer, en Bahía Blanca, se repitió algo que se viene dando en la mayoría de los municipios y secciones electorales y la desconexión entre los nuevos y viejos miembros de las fuerzas del cielo, no solo las que conduce el Gordo Dan, estallaron en la destitución de la presidenta del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, la concejal María Teresa Gonard, por su reemplazante, Mauro Reyes.

Gonard se había alineado detrás del exintendente Héctor Gay y el exlegislador Sergio Negrelli. Todos, a su vez, iniciaron un camino de integración a La Libertad Avanza con Patricia Bullrich, a quien apoyaron en la interna contra Horacio Rodríguez Larreta. Ahora estaban participando de la Alianza Republicana lanzada hace un mes por la ministra de Seguridad.

Reyes, en tanto, es un dirigente vinculado con Sebastián Pareja, aliado del último candidato a intendente libertario en Bahía Blanca, Oscar Liberman, quien terminó segundo detrás del actual intendente Federico Susbieles, de Unión por la Patria y llegó a la conducción del HCD a través de un acuerdo con otros concejales mileístas, en desacuerdo con el desacople que había hecho Gonard, quien empezó a avanzar sobre sus propias bases, más el apoyo. A ellos también los respaldaron la mayoría de los ediles del extinto Juntos por el Cambio, referenciados en el caso del PRO con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo.

En las cercanías del legislador y de Pareja desmienten categóricamente que haya habido una conspiración contra la bullrichista expresidenta del Concejo Deliberante y circunscribieron que fue meramente un tema local. Como siempre ocurre, la verdad está un poco en cada lugar. Por un lado, es fielmente cierto que hubo decisiones puntuales, la mayoría relacionadas con los manejos de los contratos y las designaciones de Gonard que provocaron la confluencia de todos los demás sectores en su contra. La otra es que, efectivamente, como no pueden homogeneizar discursos y figuras, y todos se sienten con derecho a exigir supremacía sobre el otro, ya sea porque sus pergaminos son ambivalentes, para no decir pre casta, o porque los nuevos actores oficialistas no dan la talla para pretender conducir los nuevos procesos locales.

Gonard con sus nuevas amigas bullrichistas provocaron el caos

Pareja, presidente de la Libertad Avanza bonaerense y funcionario nacional en la SISU, defiende con uñas y dientes a sus dirigentes locales a pesar de su pasado en el kirchnerismo, el peronismo o en todos lados al mismo tiempo. Él, a su vez, es respaldado fuertemente por la esposa del presidente, Karina Milei, y coordina políticas de Estado y territoriales con los primos Eduardo y Martín Menem, dos decisores de "El Jefe". https://www.mdzol.com/politica/2025/1/4/la-aspiracion-de-la-hegemonia-libertaria-nace-con-un-gen-autodestructivo-1178940.html

La falta de calidad política, sus anteriores recorridos y ciertos exabruptos que muestran en su cotidianeidad hacen que los miembros del tronco parejista sean desconsiderados por los actores de la política tradicional y estén a tiro de ser corridos por los nuevos amigos del poder, fundamentalmente los que componen la dupla Patricia Bullrich – Diego Valenzuela, que iniciaron en armados propios en la mayoría de los territorios más allá de la prudencia que todavía tengan sus posibles aliados, los intendentes de San Miguel, Jaime Méndez, y de San Isidro, Ramón Lanús.

En tanto, quien fue designado por Javier Milei como su candidato personal para la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, sigue al margen de las campañas tradicionales. No está muy contento con ser conducido por Pareja y todos los días aparecen comentarios que lo hacen lejos de la jefa de todo. Como siempre se dice, que el presidente quiera algo no significa que luego se ejecute cuando de cargos y candidaturas se trate. Ahí no solo pesa su hermana sino el asesor monotributista Santiago Caputo, sin nombramiento legal en el Ejecutivo pero decisor de la mayoría de los nombramientos claves. La posible ruptura del PRO colocando a Diego Santili como candidato a diputado nacional es parte de esa guerra intestina.