La coincidencia de los tres senadores nacionales por Mendoza sobre Ariel Lijo

El Gobierno de Javier Milei oficializó la convocatorias a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, que se darán desde el 20 de enero al 21 de febrero de 2025. Entre los temas a tratar en esos 30 días, se encuentra los avales a las candidaturas del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia que deberá tratar el Senado. Aún no empiezan las negociaciones pero los tres senadores por Mendoza tendrán una postura similar: votarán en sintonía con sus bloques, ya que desde ambos sectores buscan una posición unánime, tanto dentro de sus respectivas bancadas como con los aliados. La duda que inquieta es si avalarán o no a los postulados.

El candidato que más miradas despierta es Lijo. Fue cuestionado por varios sectores de la política, como así también del Poder Judicial. Sin embargo, Milei decidió mantener firme el pliego. El Gobierno busca que se trate en el recinto, junto al de García- Mansilla en este mes de sesiones extraordinarias.

Los tres senadores por Mendoza son los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Ninguno de los tres tiene una postura tomada sobre cómo será su voto. Solo coinciden, de acuerdo a lo que pudo saber MDZ, en que no votarán en soledad, es decir según convicción persona, sino como lo diga su espacio político.

Los radicales, que responden al gobernador Alfredo Cornejo, tienen más posibilidades de inclinarse por la negativa, es decir de votar en contra. Así lo sugirieron a MDZ fuentes del cuarto piso de Casa de Gobierno. Sin embargo, no hay definiciones aún. El Gobernador dio este fin de semana varias entrevistas a diarios de circulación nacional y dejó en clara la posición. "Hemos decidido no expresarnos hasta que el proceso avance, pero no se puede negar que tiene muchos cuestionamientos, incluso al interior de la propia justicia", sostuvo Cornejo a diario La Nación.

En espera

Sin embargo, dejó el final abierto porque van a coordinar posiciones con el resto del bloque de la UCR y con el PRO, pero no sin definiciones al respeto todavía. Hay que tener en cuenta que el presidente del PRO, Mauricio Macri, cuestionó a Lijo, pero también que en la última semana, se precipitó una posible alianza entre Milei y todos aquellos "que quieran jugar en contra del kirchnerismo" en las elecciones de este año, en una clara invitación del primer mandatario a Macri, pero también donde algunos gobernadores como Cornejo están dispuestos a participar.

Mariana Juri junto a Rodolfo Suarez

Además, hay un listado de asuntos que el Gobierno de Milei quiere tratar, por lo tanto, la rosca política recién empieza. En esa misma línea también andará Unión por la Patria, aunque claro en la vereda del frente del oficialismo en la mayoría de los temas que propone.

Sin embargo, el pliego de Lijo y lo que haga el kirchnerismo hoy es una incógnita. El año pasado se rumoreó que habían distintas posiciones dentro del bloque y que muchos legisladores estaban a favor de pronunciarse por la positiva en la votación sobre el juez que pasó los distintas gestiones presidenciales de los últimos años, sabiéndose mover sin sobresaltos desde Comodoro Py, que es lo que más le cuestionan quienes se oponen a su postulación. Es decir, los sindican como un magistrado que supo acomodarse al poder de turno.

Fernández Sagasti está de viaje por estas horas. Llegará a Buenos Aires en los próximos días y tendrá un papel clave en su bancada. Pero de lo que sí tienen seguridad en Unión por la Patria- especialmente desde que Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia del PJ- que como pretenden los radicales mendocinos, tendrán una postura única,La exvicepresidenta de la Nación - de la que Fernández Sagasti es muy cercana- no quiere rupturas ni legisladores que voten de forma individual o decidan tomar partido por el Gobierno de Milei, sin la venia del bloque, como pasó el año pasado.

No está claro aún cuántos pliegos se tratarán en el Senado. Pero puede haber una prenda de negociación importante para los votos de Mendoza: la ponderación y nombramiento de los camaristas federales. Es que hay cargos vacantes relevantes, con ternas ya elevadas y debe ser el Presidente quien elija para postular. Entre ellos hay juristas que tienen alguna vinculación con el oficialismo mendocino y otros con el kirchnerismo.