Karina Milei en campaña: "Mientras menos Estado haya, mejor nos irá"

La presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, desembarcó en Mar del Plata para encabezar una actividad partidaria junto a la militancia local en el marco de su primera recorrida del año para consolidar la fuerza del espacio a nivel nacional de cara a las próximas elecciones legislativas.

La secretaria General de la Presidencia se apersonó en el Centro Gallego de Mar del Plata junto al vicepresidente del partido, Martín Menem, el líder de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, y Alejandro Carrancio, diputado provincial y referente del espacio en la ciudad costera.

Karina Milei, rodeada de seguidores de La Libertad Avanza durante su visita a Mar del Plata. Foto: Prensa LLA

Allí, la presencia de Karina estuvo acompañada de un mensaje marcado por el compromiso y la unidad dentro del espacio en la búsqueda libertaria de llegar a las urnas como una fuerza independiente y con presencia a nivel nacional, a diferencia de los comicios del 2021 y 2023, donde las fuerzas del cielo debieron aliarse a otros partidos y ceder lugares en las listas para poder presentarse.

"Estamos viendo cómo La Libertad Avanza sigue creciendo, y nuestro mayor logro es haber hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso ha generado confianza en millones de argentinos que se dan cuenta de que el país mejora cuando hacemos lo que debemos hacer. Seguiremos diciendo la verdad y ayudando a los argentinos, pero enseñando que el Estado no debe estar en el medio, porque mientras menos Estado haya, mejor nos irá", enfatizó la hermana del presidente durante el acto.

Además, Milei le agradeció a la militancia congregada en el Centro Gallego y recordó su vínculo con la ciudad, ya que su madre es oriunda de ese lugar. "Estas reuniones siempre me llenan de emoción, porque me permite agradecer a todos los que han trabajado con esfuerzo y dedicación. Como siempre digo, solos no hubiésemos podido llegar a donde llegamos", remarcó la líder partidaria, que también reconoció el rol de los jóvenes a la hora de impulsar el espacio.

"Ustedes hicieron conocido a Javier Milei. Durante la pandemia, convencieron a sus padres y abuelos de escuchar nuestras ideas. Ustedes son lo más importante que tenemos, y su entusiasmo nos lleva a seguir trabajando por un futuro mejor", subrayó la funcionaria.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, continuó sobre ese punto y llamó a los jóvenes a "llevar las ideas de la libertad a las universidades". "Peleen en esos antros porque ahí también se construye el futuro de la Argentina. Si tenemos universidades para enseñar las ideas del socialismo, termina mal. Vayan a fondo, vayan por las universidades y lleven las ideas del presidente Milei", enfatizó.

Además, el riojano refirió a un eventual acuerdo electoral con el PRO, en el marco de la tensión que se incrementó entre ambos espacios en las últimas semanas, y aseguró: "Hemos trabajado todo el año con el PRO y tenemos las mismas ideas. Seguramente vamos a trabajar juntos y está la voluntad de hacerlo, pero falta tiempo todavía y es una falta de respeto hablar de listas en estos momentos”.

Menem también manifestó su emoción por el crecimiento de La Libertad Avanza en todo el país y puso el foco en la tarea por delante, que incluye "desregular la economía, bajar impuestos y, de esta manera, impulsar el crecimiento económico". Ningún país ha prosperado sin estabilidad monetaria, y ese es nuestro punto de partida", subrayó.

Finalmente, Sebastián Pareja llamó la atención sobre los desafíos del partido en la provincia de Buenos Aires, centrados en la educación, inseguridad y salud. "Sabemos que son desafíos enormes, pero tenemos el compromiso y la convicción de transformar la realidad de cada bonaerense", dijo el líder del partido en el distrito.