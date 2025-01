El duro mensaje del Gobierno contra la AFA por enviar al Sub-20 a Venezuela

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntó este domingo contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por enviar a la Selección Sub-20 a Venezuela al campeonato que se disputará allí.

“Creemos que es un error que la AFA envíe el seleccionado argentino a jugar a Venezuela", resaltó el jefe de ministros.

En declaraciones al programa "Si pasa, pasa", por Radio Rivadavia, aseguró que "no se puede confiar" en el presidente bolivariano, Nicolás Maduro.

"En Maduro no se puede confiar. No podemos confiar en que no ocurra cualquier cosa", sostuvo Francos.

Y agregó: "Creo que es un error. El Gobierno intentó que no se realice. Por ahí no pasa nada, pero es una responsabilidad del Gobierno si sucede".