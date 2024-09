El rol que Alfredo Cornejo podría ocupar por pedido expreso de Javier Milei

Entre lo que dejó la visita del presidente de la Nación a Mendoza por primera vez desde que está en el poder, se confirmó una información que MDZ Online había dado a conocer hace semanas: Milei quiere que Cornejo lidere a los gobernadores que lo apoyan firmemente. Esto se da luego de varias instancias y declaraciones en las que el gobernador de Mendoza ha mostrado su adherencia a las medidas del Gobierno nacional.

Según se informó, el presidente le pidió a Cornejo en una breve reunión que encabece el Consejo de Mayo en representación de sus pares gobernadores. Esta información había sido revelada por el periodista de MDZ, Paulino Rodríguez, quien en MDZ Radio junto a Marcelo Arce informó el pasado 30 de agosto cuales eran las intenciones del mandatario nacional respecto de Cornejo y el Consejo de Mayo.

"A Cornejo, Milei lo quiere poner como delegado de los gobernadores en el Consejo de Mayo, que está total y absolutamente inactivo después de la foto", informó Paulino Rodríguez en aquel momento sobre la poca trascendencia que ha tenido el Consejo de Milei y la vuelta que quiere darle con la designación de Cornejo. El nombramiento del gobernador podría ser clave, ya que en la Casa Rosada entienden que "Cornejo es el más afin y el más aliado, por eso van por Cornejo y no por otro. El peso específico de Milei en Mendoza es muy relevante", afirman a MDZ fuentes nacionales.

Cornejo posó con Milei en la Cuarta Brigada Aérea. FOTO: Gobierno.

Habrá que ver, luego, cuál es la respuesta de Cornejo al respecto de este pedido de Milei, ya que el gobernador venía esquivando el pedido presidencial. Esta vez no fue la excepción ya que Cornejo no le respondió en el momento al pedido que le hizo el presidente. Esa no respuesta se da porque el gobernador mendocino quiere que su designación sea por un acuerdo de los gobernadores que firmaron el pacto con el presidente y no por un pedido expreso del mandatario nacional.

En julio, Cornejo apoyó firmemente el pacto de Mayo que se firmó en Tucumán. Desde aquel momento hubo mayoría de acuerdos entre Nación y Mendoza hasta el momento en el que Milei llegó a la provincia y saludó al gobernador con un afectuoso abrazo. "Hola Alfredo querido", dijo Milei al verlo a Cornejo esperándolo a la bajada del avión presidencial.

En las próximas semanas tendría que haber una definición al respecto luego de lo que fue la primera visita presidencial de Milei a Mendoza y el ofrecimiento que le hizo el mismo en el Sheraton al mandatario local minutos antes de dar un discurso en el IAEF contra Cristina Fernández de Kirchner.