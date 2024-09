Ricardo López Murphy criticó a Milei por no levantar el cepo: "Es muy perjudicial"

El diputado nacional Ricardo López Murphy se encuentra en Mendoza para participar en la 45° Convención Anual Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) entre otras figuras del sector empresarial y políticos como el presidente Javier Milei, quien visita por primera vez la provincia desde que fue electo presidente. El diputado se refirió en MDZ Radio 105.5 FM a varios ejes centrales de la situación nacional, entre ellos el veto a las jubilaciones y el cepo.

Ricardo López Murphy también es economista, lo cual hace a su propia mirada crítica y rigurosa sobre la economía y el funcionamiento de las instituciones. En este sentido planteó su postura sobre la reciente ley aprobada en el Congreso, la cual él no acompañó en su votación inicial y que luego fue vetada por Milei: "Yo creo que la ley tenía problemas en la instancia inicial, por eso no la voté. Yo sugerí que se hiciera un veto parcial de los artículos que creo que son innecesarios y que se mantenga el único que correspondía", comentó, refiriéndose a un ajuste que considera fundamental para evitar un enfrentamiento innecesario entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

"Si se hubiera hecho un veto parcial, este tema hubiera terminado", afirmó y destacó que su propuesta se centraba en corregir un porcentaje de aumento ligado a la inflación, lo que, en su opinión, habría satisfecho las demandas judiciales de la Corte Suprema y evitado una escalada institucional. "Desgraciadamente, el veto total es prácticamente una contienda institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. En ese caso, yo creo que va a intentar el Congreso revertir eso", agregó.

López Murphy argumentó que no se trata de una cuestión de sensibilidad o necesidad, sino a una cuestión de legalidad ya que "hay dos reglas que la Corte ha puesto, una que no se puede omitir ningún mes y la segunda, que no se puede mentir el guarismo". En este sentido, señaló que la solución planteada era perfectamente financiable reasignando recursos, en particular los bonos destinados a sectores que sufren más indigencia, pero no entregándolos "a gente que tiene otros ingresos".

En cuanto al manejo económico general del Gobierno, López Murphy fue crítico, aunque reconoció algunos logros importantes en el manejo de la crisis: "Lo primero que hay que reconocer es que el Gobierno recibió una herencia terrible que nunca explicó". Este punto fue central en su análisis, ya que consideró que la falta de una comunicación clara sobre la gravedad de la situación heredada limitó las acciones del Ejecutivo. "En la vida de una República, hay que explicar al pueblo porque el pueblo quiere saber de qué se trata", subrayó.

Al abordar la crisis económica, el economista señaló que "el Gobierno hay cosas que ha logrado controlar", mencionando como ejemplo el manejo del sector externo y la deuda con proveedores, los cuales, según López Murphy, "amenazaban paralizar Argentina y generar una catástrofe de actividad". No obstante, a pesar de reconocer una mejora en la tasa de inflación, calificó la situación actual como "altísima", aunque no tan extrema como la que el país enfrentaba inicialmente.

Uno de los puntos más críticos de su análisis fue el rechazo a la implementación y mantenimiento del "cepo" cambiario, una medida que considera altamente perjudicial para la economía. Comparó la situación argentina con la de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte, destacando que "ninguno de los países que nos rodea tiene cepo", y que esta medida genera un fuerte daño a la producción, exportación y empleo, además de paralizar la inversión. Según López Murphy, el cepo es como "un torniquete que detiene la hemorragia", pero advirtió: "Si sigue el torniquete muchas horas, pierde el brazo". Para el diputado esta herramienta de control cambiario no es una solución sostenible a largo plazo: "El cepo no es una medida normal".

Escuchá la entrevista completa: