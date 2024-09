Omar De Marchi descartó que haya una "fusión" entre el PRO y La Libertad Avanza

La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) se mantiene firme, aunque ambos partidos tienen algo que le interesa al otro. Por un lado, el PRO necesita la aprobación perdida del electorado que, a pesar del ajuste, LLA sostiene como oposición principal al peronismo. Además, el partido libertario necesita el apoyo en el Congreso que el PRO, hasta ahora, le ha estado brindando. Sin este no se habrían podido aprobar ninguna de las reformas que han sido fundamentales para el oficialismo. Mientras se desarrollaba la defensa del gobierno por parte de Guillermo Francos, el secretario mendocino de Relaciones Parlamentarias, Omar De Marchi, habló con MDZ Radio sobre la actual coyuntura política y la importancia del informe de gestión.

El informe de gestión que llevó a cabo en el día de ayer el Jefe de Gabinete Guillermo Francos "es importante porque es la oportunidad seria que el gobierno tiene, con los tiempos necesarios, de explicar cada una de las decisiones que se han venido tomando en todo este tiempo", en contraposición a las entrevistas televisivas que duran poco y "son más de títulos que de contenidos". Continuó elogiando al Jefe de Gabinete por su "gran tarea en la coordinación de trabajo de todo el equipo ministerial del Gobierno" y la imagen "de solvencia, de prudencia" que construye puertas afuera.

La hipotética fusión entre el PRO y LLA

El excandidato a gobernador explicó que el término 'fusión' es "técnicamente improcedente" porque este implica "que deje de existir lo que existía y a partir de esa fusión arranque una cosa nueva. Eso no va a suceder porque el PRO no va a dejar existir, porque La Libertad Avanza no va a dejar de existir", explicó. Sin embargo, no deja ver los beneficios que traería para ambos partidos una alianza por el estilo, y tiene otra propuesta: "Lo que sí me parece, esto es una opinión personal, quizás avanzar en algún esquema de acuerdos que tengan que ver con, por ejemplo, un formato de confederación". Este formato se prevé la Ley de Partidos Políticos, "que es inclusive bastante más permanente que las alianzas, que suelen ser circunstanciales".

"La confederación es una forma de reunirse aquellos que tienen afinidad para poder gestionar políticamente en conjunto. Yo creo que se avanza hacia una coordinación, por poner alguna palabra, porque lo cierto es que, tanto el electorado del PRO como el de La Libertad Avanza son muy similares, si es que no son el mismo. Entonces no es inteligente dividir. Por lo tanto, creo que el esfuerzo de este próximo tiempo tiene que estar orientado a eso", explicó.

El PRO en Mendoza

Para De Marchi el resultado de la interna del PRO en la provincia del Mendoza es que el partido se consolidó. "El PRO ahora es el PRO. Antes estaba casi como que anulado, subsumido, metido, como un sillón más en el marco de un canasto de políticos. Pero no tenía vida propia. Creo que hoy la la recupera con Gabriel Pradines como presidente y se está trabajando. Se está realizando una gran tarea en recuperar la identidad, el carácter, la opinión y no quedar, como dije al comienzo, subsumido en otras fuerzas políticas", aseguró.

Respecto a cómo se vería la 'confederación' mencionada antes en la provincia, dijo que "los acuerdos tienen que estar en base a las afinidades reales, no figuradas. Y lo cierto es que el Gobierno provincial, el último tiempo, lo único que ha hecho ha sido crear empresas públicas, creando más espacios para que sucedan cosas raras, para trabar la vida de los privados. Al margen del discurso. Con el discurso como que hoy (el gobierno de Cornejo) parece ultraliberal, pero todos sabemos hace diez años que gobiernan la provincia".

En esa misma sintonía, el excandidato protestó: "Mendoza está más chica económicamente que hace diez años atrás, más insegura, con mayor desempleo, en fin. Todos los indicadores duros que todos conocemos, con la diferencia del Gobierno nacional que este gobierno lleva, insisto, diez años. El Gobierno nacional está haciendo un enorme esfuerzo por dar vuelta a esta página populista que ha bañado durante muchas décadas a la Argentina. Por lo tanto, insisto, bienvenidos a todos los que creen en serio en el mercado. Y bueno, veremos el año que viene a ver qué pasa", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: