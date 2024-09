Javier Milei habló con Susana Giménez y confirmó que viajará a China en enero: "Es un socio comercial muy interesante"

El presidente Javier Milei participó por primera vez en el programa de Susana Giménez a través de una entrevista donde abordarán temas candentes y de actualidad.

El reportaje, que se emite desde las 23 por Telefe, se grabó en el Salón Blanco de la Casa Rosada el pasado jueves. Allí confirmó que viajará en enero al gigante asiático para la cumbre de la CELAC y aseguró sentirse gratamente sorprendido por la gestión de su par chino Xi Jinping.

"Tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el SWAP", destacó en alusión a la renovación del swap con China por un monto de US$5.000 millones hasta julio de 2026 realizada en junio de este año.

En un llamativo giro diplomático, el Jefe de Estado valoró el vínculo con el gobierno chino. "China es un socio comercial muy interesante".

"No exigen nada, lo único que piden es que no los molesten", afirmó el libertario, quien en el pasado se había mostrado muy crítico al régimen del gigante asiático. Finalmente, adelantó que va a viajar a ese país en enero próximo, para la reunión de la CELAC.

Economía, jubilados y la cultura

El presidente señaló que su gestión recibió "una herencia que constituía lo peor de las tres crisis argentinas". En ese sentido, subrayó que la "pobreza no se genera ni se elimina en un día" y aseguró que el panorama alternativo a su Gobierno era "terrible".

"Yo soy bueno como economista y se de crecimiento. Pero no hago magia, no puedo revertir 100 años en 9 meses", señaló para defender su gestión económica.

Además, reiteró que hubo una mejora en el poder adquisitivo de los jubilados: "Hoy están 10 por ciento por encima de la inflación desde que nosotros estamos en el Gobierno y se triplicó en dólares. Los alimentos solo subieron un 80 por ciento".

Luego, Susana Giménez le consultó sobre el financiamiento a la cultura por parte del Estado y el gobernante fue contundente sobre el recorte en el sector: "Los recursos son escasos. No hay plata. Si le doy a la cultura, ¿le saco la comida a los chicos?".

Su presencia en la ONU: "Yo no voy a aceptar esta agenda socialista"

En otro tramo de la charla, Milei calificó al discurso que dio ante la Asamblea General de la ONU como "muy bueno", reconoció que "incomodó a toda la progresía mundial" y ratificó su rechazo al Pacto del Futuro.

"No voy a aceptar la agenda socialista ni ninguna de esas porquerías que propone esa gente", aseguró el presidente en alusión a su mensaje con varias críticas al organismo.

Milei replicó las críticas recibidas por su postura. "No me importa, yo les dije que si seguían por este camino iba a abandonar la posición tibia de Argentina, yo no voy a aceptar esta agenda socialista porque va en contra de la sociedad, de la libertad en contra de la ida".

Y fue más allá: "Yo voy a seguir peleando por la libertad en todos los lugares que pueda. Yo voy a llevar las ideas de la libertad a todo el mundo. Así como despertaron leones en Argentina, están despertando en todo el mundo".

De esta forma, se trató de uno de los platos fuertes de esta nueva edición del programa de Susana Giménez, quien se ha mostrado muy contenta con la presidencia del libertario, apoyándolo cada vez que le consultaron al respecto. "Estoy contenta, hay que ayudarlo", fue su última mención, cuando fue abordada por cronistas en la semana.

Cabe recordar que Susana estaba pautada una entrevista con Milei, pero se suspendió por problemas de salud de la conductora. Después, los viajes del presidente impidieron reprogramar la nota y finalmente se concretó esta última semana.

La entrevista finalizó con el momento en el que el Presidente y la conductora salieron al balcón de Casa Rosada. Las imágenes del momento habían generado cuestionamientos días atrás ya que ocurrió minutos después de que se conocieran los datos de pobreza del primer semestre del 2024, que alcanza a el 52,9% de los argentinos.