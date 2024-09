Sin comunicación y con estrategias muy distintas, Axel Kicillof y Máximo Kirchner van camino a una interna irreconciliable

No hay ningún indicio para creer que la interna entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof vaya a desacelerarse. Meses sin comunicación entre ambos dirigentes y muy poco entendimiento. Si bien hay algunos dirigentes que buscan mediar para lograr un alto al fuego, nada de eso por ahora viene trae sus frutos.

"Si por lo menos dicen algo puntual de qué es lo que tanto les molesta, tratamos de resolver. ¿Qué es asfalto en Quilmes? ¿Cloacas en Lanús?", señaló una de las personas que trabaja día a día con Kicillof.

La interna entre ambos dirigentes tiene su derrotero político en todo el peronismo y una extrapolación al partido a nivel nacional. "Nosotros tenemos buena relación con los dos sectores y preferimos no meternos", le dijo a MDZ un dirigente nacional del Movimiento Evita. "¿Para qué nos vamos a jugar ahora si no sabemos quién va a quedar?".

Si bien no quiere tomar una postura en esta batalla, como lo han hecho otros, por lo bajo reconoce que "es muy difícil de entender qué está haciendo La Cámpora" y "por qué elige pelearse en este momento con Axel Kicillof". Esta sensación, no ocurre solo con este dirigente, es algo que atraviesa a la mayoría del peronismo no camporista.

A la hora de hilar fino el motivo de la disputa parece ser una vez más el mismo de siempre: la lapicera por los lugares en las listas. "Después de todo buscan eso, quién va a poder conseguir los mejores lugares", se sinceró uno de los dirigentes dialoga con ambos sectores. Los argumentos por el lado de Kirchner tienen que ver con que Axel dejó de una lado la conducción de Cristina y empieza a mostrarse cercano a espacios más críticos de los años del kirchnerismo.

Los cánticos de la militancia que se conocieron la semana pasada en el acto de La Cámpora y que fogoneó Máximo Kirchner incomodaron a más de uno de los dirigentes que estaban en el palco. Allí estaba la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, que prefirió no mostrarse mucho. Lo mismo con el titular de la cartera de Salud, Nicolás Kreplak, que trabaja con el gobernador en el plan de vacunación contra el dengue.

"Nuestra respuesta es no entrar en esa provocación, no seguirla", señalaron fuentes de la Casa de Gobierno de la provincia. "Para Axel (Kicillof), Cristina es San Martín y eso no hay discusión", reforzó. Además, entienden que "la mejor campaña que se puede hacer es mostrar la gestión, más contra un Gobierno nacional que no gestiona".

Con este argumento reafirman que la estrategia debe ir por dos carriles: "Primero tenemos que mostrar que es posible una conducción distinta del Estado, que no deja tirado a los que menos tiene, que abre escuelas y no las cierra". "Después tenemos que mostrar que somos la oposición a Milei, la que sale a contestar cuando ataca y la que sale a las calles cuando reprimen a los jubilados", comenzó a MDZ, una de las personas que piensa la estrategia política del gobernador.

"Nosotros tenemos que darle una propuesta a la sociedad, distinto a lo que plantea Milei. No tenemos que pensar que si alguien se desencanta con el Gobierno nacional va a darse la vuelta y votarnos", agregó. "Ya es una tarea bastante compleja para ponernos a discutir si hay que buscar o no nuevas canciones", remató.

Wado De Pedro pareció sumarse a la pelea contra Kicillof. "En 2015 teníamos un ministro de Economía que no hablaba con los empresario", dijo en una charla. Allí creció nuevamente el ruido interno, que tampoco había dejado de sonar. Luego el senador intentó aclarar que fue un autocrítica a todos los jóvenes que tenían altos mandos en aquellos años del segundo mandato de Cristina Kirchner.

A los pocos días, el exministro de Interior quiso dejar de lado al pelea y saludó públicamente al gobernador por su cumpleaños con un cariñoso saludo y un mensaje hacia la interna: "Con la certeza de formar parte de un mismo proyecto y sin caer en las mezquindades de los que tergiversan y quieren dividir al peronismo, vamos a construir colectivamente la alternativa para ganarle a Milei".