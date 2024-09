Cristina resolverá drásticamente la pelea entre su hijo Máximo y Axel Kicillof

Cristina Fernández de Kirchner empezará, más pronto de lo previsto, a encauzar la desquiciada disputa a cielo abierto entre sus dos hijos, su primogénito Máximo, y el que eligió para que la sucediera, Axel Kicillof, luego de fracasar en el intento con Amado Boudou cuando lo puso como su vice en 2015 a sabiendas que ella no podía tener reelección.

Axel Kicillof es la antítesis de Boudou y de buena parte de los "muchachos para la liberación2 que componen La Cámpora. Tanto para lo bueno como para lo malo, ó, al menos, para las relaciones personales. Y quedó muy claro que, hasta el momento, nada vinculado con la corrupción lo rozó aunque elija hacerse el distraído en cuestiones que hoy se discuten en el ámbito provincial.

Ni siquiera el escándalo de Martín Insaurralde, el yate y Sofía Clérici, lo tuvo como damnificado a pesar de ser su jefe de Gabinete por aquel entonces. El no participar de "la rosca", ni conectarse desde lo personal con la mayoría de sus aliados de Unión por la Patria, lo ponen lejos de ellos y, también, de los problemas que cada uno pueda tener en sus gestiones o vida personal.

Pero esa forma de ver y sentir la vida y la política también lo hacen ver para el sistema en el que debe interactuar y convivir en un "nerd" que solo gestiona y se rodea de amigos incondicionales. "Estamos armando una generación de dirigentes 'astroboys', con los brazos pegados, incapaces de abrazar a nadie", se quejó un experimentado observador que nació y sigue en el peronismo.

"No hay margen para la ruptura. No existe eso. Sacátelo de la cabeza", le dijo a MDZ uno de los pocos que se animan a hablar con todos. Bah, con casi todos. Está que arde con "algunos vigilantes que se ponen a denostar a todo el mundo cuando hasta ayer estaban acá adentro". Por cuestiones de confidencialid}ad, los nombres se guardan en todos los casos.

En el transcurrir de la charla, en estricto off, en donde se revisaron algunas frases de Máximo Kirchner el viernes en La Plata, el jefe comunal consideró que "si bien lo rayó a Axel, no fue tanto como yo preveía".

Traducción. A varios con los que tuvo la oportunidad de intercambiar algunas palabras o se reunió en la previa, el hijo de los dos presidentes dijo cosas mucho más hirientes sobre su socio político, con quien ni siquiera habla. "Si lo hicieran, si se juntaran o se mandaran un WhatsApp, todo sería diferente", confiesa.

Un referente cercano al Frente Renovador, que escuchó la confesión de uno de los participantes de la visita que Cristina Fernández de Kirchner hizo a San Fernando hace algún tiempo, cuenta que Juan Andreotti se quedó más que sorprendido por la claridad de la expresidenta. Eso provoca, que personas que no se sienten cercanas a su forma o manejo, terminen encandilados cuando la escuchan largo y tendido. Ya nadie recuerda cuando fue que los vieron así.

Por supuesto que esto no lo consiguen ninguno de sus dos herederos, ni el diputado nacional ni el gobernador. En el caso de Máximo, su lenguaje es más directo y casi que exige ponerse en un lugar. No hay ambigüedades, aunque tiene poca paciencia para quienes "no se encolumnan". Esto es lo que empezó a sentir Gabriel Katopodis, a quien la madre y el hijo le hicieron varios gestos de buena voluntad pero, al quedar en la contienda como "armador de Axel", fue tocado, sin nombrarlo, en el acto del club Atenas.

Katopodis está organizando para el próximo sábado, en General San Martín, un encuentro seccional en favor de su no nata corriente interna pero que tiene como terminal la candidatura de Axel Kicillof. Si bien no pone en la contienda una rivalidad con La Cámpora, la interna de Unión por la Patria así lo toma.

El desborde que se produjo en el cauce del río kirchnerista provocó la rotura de puentes, canales y varios muelles donde los más pacientes aguardaban sin participar. "Ferra vio una oportunidad. Sabía que Axel no se iba a meter a armar y él lo aprovechó. No sólo para tener un lugar en la mesa de discusión sino, también, para arrebatarle el poder de la Tercera Sección Electoral a Martín", confió un legislador provincial que los conoce desde hace varias décadas.

"Ferra" es Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, quien se juntó con Mario Secco y Fernando Espinoza, sus pares de Ensenada y La Matanza, de la misma región política, para discutirle todo a Martín, que es Insaurralde.

El exintendente de Lomas de Zamora, por donde el jueves pasó Axel Kicillof y él no estuvo ni cerca, no solo conduce a su sucesor, Federico Otermín, sino a buena parte de los jefes comunales de la provincia porque saben que por ahí se canalizan cercanías de Kirchner. Son los que prefieren estar cerca, pero no pegarse a La Cámpora, cuyo cupo de inscripción siempre se mantiene cerrado y sólo participan los originales.

El problema para la construcción ferrarista es que Espinoza siempre exige mucho más que el resto. Quizás porque se lo merece, no él, sino lo que aporta su municipio en cuanto a votos al peronismo de todo el país. Y cuantos menos espacios hay, el margen que les queda para distribuir lugares de poder, como candidaturas o cargos es insuficiente.

Esto ya fue advertido por Julio Zamora, Fernando Gray, y, paulatinamente, Ariel Sujarchuk. Con otro ímpetu, y como un rompe hielos, Juan Zabaleta no se cansa de recorrer todo el país buscando adhesiones que fortalezcan este armado independiente al que se suman Juan Schiareti, Florencio Randazzo y Guillermo Britos, de muy vínculo personal y político con Joaquín De la Torre. "No es por dentro ni por fuera, es por arriba", exclaman en Tigre.