Cristina Fernández de Kirchner quiere reactivar la causa por los afiches en su contra

Cristina Fernández de Kirchner, en su rol de querellante en la causa por los afiches difamatorios, apeló la decisión del juez Manuel De Campos de archivar la investigación. El fallo fue emitido este lunes, tras un largo proceso que incluyó demoras judiciales y disputas de competencia que llegaron hasta la Corte Suprema.

"Ha decidido archivar la causa con un argumento absolutamente arbitrario y exiguo, cambiando radicalmente la tipificación de los delitos para justificar el absurdo y no cumplir con sus deberes de funcionario público que es ni más ni menos que investigar un delito que a todas luces es de acción pública", argumenta el escrito presentado por el abogado Gregorio Dalbón.

El 28 de marzo de 2022 la Ciudad de Buenos Aires amaneció inundada de afiches con la imagen de Cristina Kirchner y las frases “Culpable 35.000 muertes. Asesina. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas", en alusión a las muertes por la pandemia de Covid-19.

La investigación, que involucró la intervención de tres jueces de distintos fueros, logró determinar el costo y el lugar de impresión de los afiches, pero no avanzó en identificar a los autores intelectuales de la campaña difamatoria.

Por lo tanto, este lunes el juez De Campos cerró la causa argumentando que ya se habían descartando todas las figuras penales y que no se podía encuadrar como una calumnia o injuria porque la propia afectada, la ex vicepresidenta, no la impulsó como tal.

Ahora, la defensa de la ex vicepresidenta pidió que la decisión de archivar la causa sea revisada por la Cámara del Crimen y que se tomen las medidas de prueba pendientes. También apeló el fiscal Leonel Gómez Barbella.

Paros en Aerolíneas Argentinas: advertencia de Cristina Kirchner

Durante un encuentro en el Instituto Patria en el que participaron 26 dirigentes gremiales de diversos sectores productivos, la expresidente invitó a repensar la efectividad de las medidas de fuerza.

"No solamente hacer una medida de fuerza, o planificar una estrategia, que tenemos que empezar a pensar, que otras estrategias tenemos q llevar adelante, medidas distintas, diferentes, que no nos enfrenten a los trabajadores con la sociedad", dijo frente a los dirigentes.

La exvicepresidente planteó en la reunión que el desafío es cómo hacer "para representar a los trabajadores en Argentina". "Tenemos que tener una nueva actitud, un nueva participación en el sentido de pelear por nuestro afiliados, por nuestra representación, pero no desentendernos de lo que pasa en el resto de la sociedad", agregó.