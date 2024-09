Lisandro Nieri defendió el Presupuesto de Milei: “Necesitamos orden económico”

El economista radical, Lisandro Nieri estuvo el domingo en el Congreso cuando el presidente Javier Milei presentó el Presupuesto nacional 2025. El legislador nacional mendocino aseguró que Mendoza tiene las cuentas ordenadas y que espera que el sector privado crezca en los próximos meses.

El presidente Javier Milei.

“El presidente habló de recortar gastos y es lo que venimos haciendo en Mendoza desde hace 9 años. Cada gasto tiene que tener su financiamiento. La responsabilidad fiscal la tenemos instalada desde aquel desastre que recibimos en diciembre del 2015”, explicó Lisandro Nieri en MDZ Radio 105.5 FM.

“Tenemos que crecer, tener más empresas y ahí claramente va a haber más movilidad del recurso humano. Y solo así van a crecer los salarios reales”, agregó.

El domingo, el presidente en el Congreso.

Además, el radical ponderó la gestión de Alfredo Cornejo y la importancia de bajar los impuestos. “Muchas veces el sector productivo provincial nos dice de ir más rápido, discutimos la velocidad, pero nadie discute el sendero de que hay que bajar impuestos distorsivos. Es positivo que se esté hablando eso hoy en Argentina”, dijo el radical.

Por otro lado, indicó que el Presupuesto 2025 responde directamente a un “cerrar el grifo” que deben implementar las provincias y ciudades. “Hay provincias que van a detectar un problema serio porque no tienen una matriz productiva diversificada y potente. En algunas provincias, solo llega dinero de la Nación”, añadió.

En cuanto al consenso fiscal y el recorte millonario del que habló Javier Milei, Lisandro Nieri, dijo: “Nosotros firmamos un acuerdo 2025, hay que bajar impuestos distorsivos. Todos lo firmaron, todos lo aplaudieron. Después, no lo ratificó La Pampa y nunca lo firmó San Luis. No cumplió nadie y nosotros cumplimos en bajar los impuestos”.

“Yo estoy hablando mucho más general, respecto de la necesidad de un esfuerzo tanto de Nación como de las provincias y de los municipios que aún no lo hicieron. No me animo a poner los montos, porque 60.000 millones de dólares no logro entender cómo. Me parece que es correcto pedir un esfuerzo porque si querés bajar el tamaño del Estado”, agregó sobre el recorte propuesto por Javier Milei.

Lisandro Nieri cerró con su propuesta para desarrollar la economía: “Me parece que lo que se necesita es a través de un orden económico crecer, tener más empresas y ahí claramente vas a tener mucha más movilidad del recurso humano y solo así va a crecer los salarios reales. Por ley no se aumentan los salarios reales”.