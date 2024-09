Javier Milei se prueba el traje de anfitrión para recibir al foro conservador más importante del mundo

Argentina albergará por primera vez en diciembre una reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el gran foro conservador de Estados Unidos, cuya primera edición se remonta a 1974.



"Javier Milei, nos dirigimos a Argentina. ¿Crees que Sudamérica está preparada para derrocar al comunismo?", escribió en X el jefe del encuentro, Matt Schlapp.



El mandatario argentino no tardó en contestarle con un mensaje en Instagram que hizo eco de la llegada del foro al país, acompañado de su lema "Viva la libertad carajo".



En la edición que hubo el pasado febrero en Estados Unidos, Javier Milei ofreció una ponencia sobre los peligros del socialismo. Al grito de "Soy un león" y "Viva la libertad" subió al escenario para pedir desde allí a la gente que no avalara la regulación y no se dejara llevar "por los cantos de sirena de la justicia social".



La CPAC reúne anualmente a figuras destacadas de la política conservadora. En su primer año intervino el expresidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989), quien por aquel entonces era gobernador de California.



Además de Estados Unidos, el foro ha incorporado en los últimos años nuevas localizaciones como México, Brasil o Hungría, pero hasta ahora no había llegado a Argentina, país donde Milei asumió el poder en diciembre de 2023.