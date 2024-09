Nicolás Maduro invocó al espíritu de Diego Maradona para "no dejar dormir" a Javier Milei

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro no pierde oportunidad para dedicarle mensajes a su par argentino Javier Milei. Esta vez hizo un insólito pedido "al más allá" al invocar al espíritu de Diego Armando Maradona.

En el marco del Congreso Mundial contra el Fascismo, Maduro arremetió otra vez contra el presidente argentino, luego de calificarlo "nazi" y "error en la historia" en otras oportunidades. "Diego, ¿te pido algo? Jálale las patas a Milei cuando esté dormido. Presentante en el cuarto y jálale las patas", pidió en medio de su discurso.

Maduro dejó ese particular mensaje luego de mostrar un presunto regalo del ídolo del fútbol: "Miren lo que tengo aquí. Me lo puse hoy porque me da suerte. Este es el reloj Hublot que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la avenida Bolívar, era su reloj en el 2018 y cuando me pongo el reloj, el Diego está conmigo", destacó.

Entonces insistió: "Aquí está Diego con nosotros. Cómo hace falta Diego para que le diga sus cuatro verdades a Milei. Me perece buena idea que le jale las patas, que no lo deje dormir por tanto daño que le hace al pueblo de Argentina".

Tensión con España

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge Rodríguez, solicitó a la Comisión de Política Exterior que elabore una resolución para instar al Ejecutivo a cortar todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España, luego de que el Congreso de ese país reconociera al excandidato Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Rodríguez hizo un llamado a la Comisión Permanente de Política Exterior para que se reúna y redacte una resolución que la plenaria "apruebe de manera perentoria" para pedir al "Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares" con el país europeo.

Además, el líder legislativo exigió el retorno de los representantes diplomáticos venezolanos en España y viceversa.